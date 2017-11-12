بطالة العمالة الأجنبية تزيد.. 13 ألف حالة في 3 أشهر

تواصل – الرياض

ارتفع عدد المتعطلين الأجانب بالمملكة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 13.2 ألف متعطل، بنسبة زيادة 24.8%، حيث بلغ عدد المتعطلين الأجانب في السعودية نحو 66.3 ألف متعطل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 53.1 ألف بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد المتعطلين الأجانب في السعودية يشكل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 8.3% من إجمالي المتعطلين في السعودية (سعوديين وأجانب) والبالغ عددهم نحو 802 ألف متعطل، منهم نحو 736.3 ألف متعطل سعودي بنسبة 91.7%.

وارتفع عدد المتعطلين الأجانب خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 13.2 ألف متعطل، بنسبة زيادة 24.8%.

ويتزامن ذلك مع خطط الدولة للسعودة الكاملة لعديد من الوظائف في مختلف القطاعات ورفع نسب التوطين في قطاعات أخرى.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” فقد جاء ارتفاع عدد المتعطلين الأجانب نتيجة لفقدان نحو 61.5 ألف أجنبي لوظائفهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، لينخفض عدد المشتغلين إلى 10.79 مليون مشتغل أجنبي، مقارنة بـ 10.85 مليون بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة انخفاض 0.6%.

وتزامن ذلك مع انخفاض قوة العمل الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 2.1%، لتبلغ 7.57 مليون أجنبي، مقارنة بـ 7.74 مليون أجنبي بنهاية الربع الأول 2017، منخفضة بنحو 161.5 ألف أجنبي.

ونظراً لتراجع عدد المشتغلين الأجانب، فقد ارتفع معدل البطالة بين الأجانب في السعودية إلى 0.9% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ0.7% بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

ويتوزع عدد المتعطلين الأجانب إلى نحو 45.6 ألف (69%) من الذكور، ونحو 20.7 ألف من الإناث (31%).