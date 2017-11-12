جازان.. سحب 1000 وحدة سكنية من المقاولين بعد إهدار 489 مليون ريال

تواصل- جازان:

سحبت وزارة الإسكان 1013 وحدة سكنية من المقاولين القائمين على مشروعين في منطقة جازان، هما ضاحية الملك عبدالله، وإسكان أبوعريش، بعدما غطى بحر من الرمال 894 وحدة سكنية في مشروع الضاحية، بقيمة 401.101.464 ريالاً، وتحول موقع العمل في أبوعريش الذي تصل عدد وحداته إلى 164 بقيمة 88 مليون ريال إلى بيئة خصبة لترويج الممنوعات، وسكن مناسب لمخالفي الإقامة والعمل، وفقاً لـ”عكاظ”.

وحمَّل مواطنون مسؤولية ما وصل إليه المشروعان إلى استراتيجية وزارة الإسكان التي وصفوها بالبطيئة؛ نظراً لأن الوزارة تنتظر وقتاً طويلاً قبل أن تضع المعالجات النهائية لأزمة السكن.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، أنه صدرت قرارات وزارية بسحب المشروعين من المقاولين؛ نتيجة تدني نسبة الإنجاز وتمت ترسيتها على مطورين آخرين.