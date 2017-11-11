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رئيس محكمة خميس مشيط يعزي خادم الحرمين وولي العهد في وفاة الأمير منصور

رئيس محكمة خميس مشيط يعزي خادم الحرمين وولي العهد في وفاة الأمير منصور
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تواصل – علي آل هاشم:

تقدم رئيس المحكمة العامة بمحافظة خميس مشيط الدكتور صالح بن ناعم العمري، باسمه وباسم أصحاب الفضيلة ونيابة عن جميع منسوبي المحكمة، بأحر التعازي وصادق المواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير والمسؤولين المرافقين له.

كما يعزي كافة ذوي المتوفين وأهالي المنطقة جميعاً في هذا المصاب الجلل سائلاً الله تعالى أن يتغمد الجميع بواسع رحمته ومغفرته وأن ينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

 

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