الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

وفاة الشيخ العيدان وهو ينتظر إمامة المصلين بجوار مصحفه بالمسجد

وفاة الشيخ العيدان وهو ينتظر إمامة المصلين بجوار مصحفه بالمسجد
0

 

تواصل – الرياض:

توفى الشيخ عبدالعزيز العيدان بسكتة قلبية، قبيل ظهر أمس السبت، وهو ينتظر إمامة المصلين لصلاة الظهر بغرفة مسجده، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء أمس بجامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الخليج) ببريدة.

والشيخ العيدان من مواليد عام 1364 هجرية الموافق عام 1942، وتخرج من معهد إعداد المعلمين ببريدة 1383 هجرية، وتم تعيينه مدرس في الربيعية ثم الصباخ فمدرسة طارق بن زياد، ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم بعد ذلك، واستقر في مدرسة الإمام ابن حجر في دار الملاحظة.

وأصيب الشيخ العيدان بمرض في حلقِه عام 1406 هجرية، منعه من مواصلة القراءة ورفع الصوت، وقام بإجراء عملية لم يكتب لها النجاح، وانقطع فترة عن الإمامة وعاد إلي مسجد بجوار بيته، وتميز بصوته، وجودة الخطابة وجزالة اللفظ، وتولي إمامة مسجد العقيليي 1393 هجرية، ومكث به سبع سنوات، وكان يخطب في جامع الراشد وانتقل لمسجد في حي المالك، وكان يصلي لسنوات في مسجد المنتزه  في ليالي شهر رمضان، وكان الناس يتزاحمون علي الصلاة خلفه في التراويح لحسن صوته.

وتوفي العيدان بعد أكثر من نصف قرن من إمامة المصلين بمدينة بريدة، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 75 عاماً، وكان الشيخ العيدان وكعادته يذهب للمسجد مبكراً ويدخل غرفته في المحراب يخلو مع ربه ويقرأ القرآن حتى موعد صلاة الظهر، وبعد أن تأخر عن وقت الصلاة تم طرق باب غرفته من قبل المؤذن ولم يرد الشيخ على الرغم من أن حذاءه كان موجوداً ، ليقوم المصلون بكسر الباب حيث وجد متوفى جوار مصحفه.

وقال خليل أبا الخيل‏، “اللحظات الأخيرة قبل وفاة الشيخ العيدان -رحمه الله- كعادته يذهب للمسجد ضحى، ويدخل غرفة في المحراب يخلو بها مع ربه ويصلي ويقرأ القرآن، وقبل إقامة صلاة الظهر تأخر على جماعته فاستغربوا حيث كان حذاءه في مكانه، قرعوا باب الغرفة ولاجواب كسروا الباب فوجدوه ميتاً جوار مصحفه.”

وأضاف “الخليل”: “حينما عزمت على تسجيل وإنتاج المصحف المرتل من صلاة التراويح، قال لي شيخي : أرجو أن ينفعني الله به بعد الوفاة، وإليكم المصحف المرتل راجياً الاحتساب بنشره والدعاء للشيخ رحمه الله”.

ونعى الدكتور عبدالعزيز الفوزان‏ الشيخ العيدان، قائلا: “جعله الله في الفردوس الأعلى وأحسن عزاء أهله ومحبيه”، وأضاف: “أمضى عمره قارئا ومعلما للقرآن، وإماما يقصده الناس في رمضان وقد استعرضت عليه القرآن كاملا، وكلفني وأنا في المتوسطة بالتحديث على الناس قبل التراويح سنين عددا”.

وقال صالح القيعاني‏: “يقول الشيخ ابو حاتم الخضيري ، حدثني الشيخ العيدان يقول: توليت إمامة المصلين عام ١٣٨٦هـ ولي في إمامة المصلين ٥٢ عاماً”، وغرد الداعية حمد الخضير‏ فيديو لقاء مع الشيخ عبدالعزيز العيدان، يروي فيه سيرة حياته مع القرآن الكريم.

وقال نواف الفهيد: “ثناء الناس على الشيخ ونقل مآثره وحسن خاتمته دروس وعبر لكل ذي قلب حي، فلقد اختار الله عز وجل له الوفاة الطيبة بالمسجد وهو بانتظار صلاة الظهر ويسر الله له الناس لنقل تلاواته يجري أجرها له بعد موته، فاللهم ارحمه ووسع له قبره وعوض الأمة خيراً.”

.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قصة شعراوي.. جاء للحج فمات بين حلقة تحفيظ ودرس شرعي (فيديو)

قصة شعراوي.. جاء للحج فمات بين حلقة تحفيظ ودرس شرعي (فيديو)

مؤذن مسجد العوالي بمكة عن الراحل «القرشي»: كان كثير الاستغفار والدعاء بين الأذان والإقامة (فيديو)

مؤذن مسجد العوالي بمكة عن الراحل «القرشي»: كان كثير الاستغفار والدعاء بين الأذان والإقامة (فيديو)

وفاة طالب «ساجدًا».. ووالده: حَفِظَ القرآن وكان وقته كله بالمسجد (صور)

وفاة طالب «ساجدًا».. ووالده: حَفِظَ القرآن وكان وقته كله بالمسجد (صور)

فيديو.. لحظة مفارقة الشيخ «القرشي» للحياة في محرابه بمكة

فيديو.. لحظة مفارقة الشيخ «القرشي» للحياة في محرابه بمكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد
(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>