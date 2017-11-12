وفاة الشيخ العيدان وهو ينتظر إمامة المصلين بجوار مصحفه بالمسجد

تواصل – الرياض:

توفى الشيخ عبدالعزيز العيدان بسكتة قلبية، قبيل ظهر أمس السبت، وهو ينتظر إمامة المصلين لصلاة الظهر بغرفة مسجده، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء أمس بجامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الخليج) ببريدة.

والشيخ العيدان من مواليد عام 1364 هجرية الموافق عام 1942، وتخرج من معهد إعداد المعلمين ببريدة 1383 هجرية، وتم تعيينه مدرس في الربيعية ثم الصباخ فمدرسة طارق بن زياد، ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم بعد ذلك، واستقر في مدرسة الإمام ابن حجر في دار الملاحظة.

وأصيب الشيخ العيدان بمرض في حلقِه عام 1406 هجرية، منعه من مواصلة القراءة ورفع الصوت، وقام بإجراء عملية لم يكتب لها النجاح، وانقطع فترة عن الإمامة وعاد إلي مسجد بجوار بيته، وتميز بصوته، وجودة الخطابة وجزالة اللفظ، وتولي إمامة مسجد العقيليي 1393 هجرية، ومكث به سبع سنوات، وكان يخطب في جامع الراشد وانتقل لمسجد في حي المالك، وكان يصلي لسنوات في مسجد المنتزه في ليالي شهر رمضان، وكان الناس يتزاحمون علي الصلاة خلفه في التراويح لحسن صوته.

وتوفي العيدان بعد أكثر من نصف قرن من إمامة المصلين بمدينة بريدة، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 75 عاماً، وكان الشيخ العيدان وكعادته يذهب للمسجد مبكراً ويدخل غرفته في المحراب يخلو مع ربه ويقرأ القرآن حتى موعد صلاة الظهر، وبعد أن تأخر عن وقت الصلاة تم طرق باب غرفته من قبل المؤذن ولم يرد الشيخ على الرغم من أن حذاءه كان موجوداً ، ليقوم المصلون بكسر الباب حيث وجد متوفى جوار مصحفه.

وقال خليل أبا الخيل‏، “اللحظات الأخيرة قبل وفاة الشيخ العيدان -رحمه الله- كعادته يذهب للمسجد ضحى، ويدخل غرفة في المحراب يخلو بها مع ربه ويصلي ويقرأ القرآن، وقبل إقامة صلاة الظهر تأخر على جماعته فاستغربوا حيث كان حذاءه في مكانه، قرعوا باب الغرفة ولاجواب كسروا الباب فوجدوه ميتاً جوار مصحفه.”

وأضاف “الخليل”: “حينما عزمت على تسجيل وإنتاج المصحف المرتل من صلاة التراويح، قال لي شيخي : أرجو أن ينفعني الله به بعد الوفاة، وإليكم المصحف المرتل راجياً الاحتساب بنشره والدعاء للشيخ رحمه الله”.

ونعى الدكتور عبدالعزيز الفوزان‏ الشيخ العيدان، قائلا: “جعله الله في الفردوس الأعلى وأحسن عزاء أهله ومحبيه”، وأضاف: “أمضى عمره قارئا ومعلما للقرآن، وإماما يقصده الناس في رمضان وقد استعرضت عليه القرآن كاملا، وكلفني وأنا في المتوسطة بالتحديث على الناس قبل التراويح سنين عددا”.

وقال صالح القيعاني‏: “يقول الشيخ ابو حاتم الخضيري ، حدثني الشيخ العيدان يقول: توليت إمامة المصلين عام ١٣٨٦هـ ولي في إمامة المصلين ٥٢ عاماً”، وغرد الداعية حمد الخضير‏ فيديو لقاء مع الشيخ عبدالعزيز العيدان، يروي فيه سيرة حياته مع القرآن الكريم.

وقال نواف الفهيد: “ثناء الناس على الشيخ ونقل مآثره وحسن خاتمته دروس وعبر لكل ذي قلب حي، فلقد اختار الله عز وجل له الوفاة الطيبة بالمسجد وهو بانتظار صلاة الظهر ويسر الله له الناس لنقل تلاواته يجري أجرها له بعد موته، فاللهم ارحمه ووسع له قبره وعوض الأمة خيراً.”

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