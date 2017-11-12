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ترامب: أحاول جاهداً أن أكون صديقا لـ«رئيس كوريا الشمالية»

ترامب: أحاول جاهداً أن أكون صديقا لـ«رئيس كوريا الشمالية»
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تواصل – متابعات:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مساعيه لإقامة علاقة صداقة بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رغم الخلافات الكبيرة بينهما.

وقال الرئيس الأمريكي “إنه لن يصف في يوم من الأيام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالقصير أو البدين، رغم أن الأخير يصفه بـ “العجوز،  لافتاً إلى أنه يسعى ليكونا صديقين، وربما يحدث ذلك يوماً ما”.

وكتب ترامب في تغريدة له على “تويتر” اليوم (الأحد) قال فيها: “لماذا يقدم كيم جون أون على إهانتي من خلال نعتي بالعجوز، في حين أنني لن أقدم يوماً على نعته بالقصير أو البدين؟ حسناَ، أنا أحاول جاهداً أن أكون صديقه وربما قد يحدث يوماً ما!”.

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