توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة.. و«الشرقية» تنضم لمناطق الأمطار

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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية في حين يبقي الطقس مستقر على باقي مناطق المملكة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي مالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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