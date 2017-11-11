الفساد يتفوق على الإرهاب في «صَفَر».. 208 موقوفا مقابل 67

تواصل – فريق التحرير:

الفساد لايقل خطرا وإجراما عن الإرهاب، فكلاهما يهددان أمن وسلامة المجتمع ويُعيقان خُطط التنمية والتطوير والتقدم، الأول عن طريق الرشوة والاختلاس والسرقات والمحسوبية، والثاني عن طريق العنف والقتل والتدمير.

ومن هذا المنطلق أخذت المملكة على عاتقها التصدي بكل حزم وقوة لكليهما، لتسفر حملات التوقيف في المسارين خلال شهر صفر الجاري عن تقدم أعداد الموقوفين على ذمة اتهامات بالتورط في قضايا فساد، على أعداد المتهمين على قضايا الإرهاب.

ووفقا لـ”الوطن” فقد شهد صفر الجاري عددا فارقا بين الموقوفين والمقبوض عليهم بتهم الفساد والآخرين المتهمين بالإرهاب، إذ بلغ إجمالي الموقوفين على خلفية قضايا فساد وتبديد المال العام 208، أطلق سراح 7 منهم. في المقابل بلغ إجمالي المقبوض عليهم للاشتباه بتورطهم في الإرهاب نـحو 67 متهما جديدا.