مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أن هناك مقترحا لتعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة، تقدم به ملاك مدارس تعليم القيادة إلى الإدارة العامة للمرور، مبررين أن تطوير المدارس لا يكون إلا بتعديل تلك الرسوم لكون ذلك سيسهم في تطوير نماذج الدراسة داخلها، وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة، طبقا لـ “الوطن”.

وكشفت المصادر أن المقترح حدد أن يكون التنفيذ متزامنا مع موعد إلحاق المرأة بمدارس التدريب على القيادة، والذي حدد بتاريخ 10-10-1439، موضحة أن الأسعار المقترحة لاستخراج الرخص تكون بسعر الساعة، بحيث تتراوح ما بين 60-70 ريالا، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة سيساعد الأسر على التخلص من السائقين الأجانب، حيث تقدر نسبة الأسر التي ستستغني عن السائقين 50%.