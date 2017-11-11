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«حماية البيئة»: نسبة من الطحالب السامة تصيب بحيرة مجسم سمكة جدة

«حماية البيئة»: نسبة من الطحالب السامة تصيب بحيرة مجسم سمكة جدة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن وجود نسبة من الطحالب السامة في بحيرة مجسم “سمكة جدة” بمنطقة أبحر، محذرةً المارة والمتنزهين من هذا الأمر خلال الفترة الحالية.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد لشؤون البيئة أحمد الأنصاري ‘‘إن سبب وجود تلك الطحالب إلى ضخ أنابيب مجهولة المصدر مدفونة تحت البحيرة، مواد ملوثة بالصرف الصحي‘‘.

وشدد على أن الهيئة بمشاركة أمانة جدة شكلتا لجنة للتحقيق في انتشار تلك الطحالب، متوقعاً أن ينتهي خطرها تلقائياً بعد انتهاء دورتها البيئية، لافتاً إلى أن الأمر سيتضح بشكل قوي مع نهاية الأسبوع المقبل.

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