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«الصحة» تغلق 6 مقاصف مدرسية بالرياض لم تلتزم بالاشتراطات الصحية

«الصحة» تغلق 6 مقاصف مدرسية بالرياض لم تلتزم بالاشتراطات الصحية
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تواصل – الرياض:

أغلقت وزارة الصحة ستة مقاصف مدرسية في مدارس تابعة لـ«تعليم الرياض» بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة ميدانية للوزارة على المقاصف المدرسية.

وأشار مسؤول طبي بوزارة الصحة، أن إقفال تلك المقاصف جاء بسبب عدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، مؤكداُ أن هناك تنظيماً عشوائياً وليس اتفاقاً بين الوزارتين المعنيتين بحسب ‘‘الحياة‘‘.

يذكر أن الوحدات الصحية المدرسية، ستنتقل إدارتها إلى وزارة الصحة، وسيمنح موظفها مميزات الكادر الطبي في غضون الأشهر القريبة المقبلة، إذ إن الكادر الطبي من الأطباء والطبيبات والممرضات ممن كانوا على ملاك وزارة التعليم انتقلوا إلى ملاك الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، فيما شكلت لجنة داخلية في إدارة تعليم الرياض تدرس نقل 14 وحدة صحية مدرسية منذ أكثر من خمسة أشهر، إلا أن أعمال تلك اللجنة لم تنته حتى الآن.

 

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