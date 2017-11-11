«المرور»: إغلاق مسار السيارات المتوقفة «تصرف غير مسؤول»

وبث المرور صورة توضح المقصود بهذه المخالفة، معلقًا عليها بالقول، “مهما كانت حاجتك لا تغلق مسار خروج الآخرين وتعطل مصالحهم”.

وتلقى حساب المرور على مدار الفترة الماضية عشرات الشكاوى حول قيام البعض بغلق مسارات الخروج على السيارات، دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، والذين يعانون من تعطيل مصالحهم.