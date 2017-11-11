«كتلة المستقبل»: نرفض الحملات الموجهة ضد المملكة.. وإيران تؤجج الفتن

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت كتلة المستقبل التي يتزعمها سعد الحريري، بيانا بشأن عودة رئيسها للبنان، مؤكدة رفضها للحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقيادتها، كما جددت موقفها الداعم للحريري.

وجاء في البيان:

نرفض الحملات التي تستهدف السعودية وقيادتها ونعتبرها جزءاً من مخطط لتخريب استقرار لبنان، كما نجدد وقوفنا وراء قيادة الرئيس الحريري وننتظر عودته إلى لبنان بفارغ الصبر لتحمل مسؤولياته الوطنية في قيادة المرحلة وحماية الوطن من المخاطر الداهمة.

وشدد البيان على علاقات الأخوية مع المملكة، رافضا في الوقت ذاته المزايدة عليها وعلى الرئيس الحريري بمحبته للملكة والوفاء لدورها التاريخي في دعم لبنان.

وأكدت الكتلة “رفضها القاطع للتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية الشقيقة”، معتبرة إياه “عاملاً من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب في منطقتنا”.

كما أدانت “الاعتداءات التي تستهدف المملكة من قبل أدوات إيران في اليمن وغيرها”، داعية إلى “كبح هذه الاعتداءات والتدخلات”، ومطالبة “بموقف عربي جامع، من السياسات الإيرانية يحمل إيران تبعات ومخاطر ما تقوم به”.