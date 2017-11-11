الطالب «الزهراني» يحقق المركز الأول في مسابقة احترام النظام

تواصل – نايف الحربي:

في خطوة مميزه حقق الطالب هيثم صالح الزهراني مدرسة ابن الجزري الابتدائية لتحفيظ القران الكريم بجدة المركز الأول في مسابقة الرسم التوعوية بعنوان احترام النظام على مستوى المملكة وحصل على مكافأة قدرها 6000 آلاف ريال.

تهدف هذه المسابقة التي شارك بها طلاب المراحل الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي إلى تأكيد ما تحث عليه تعاليم ديننا الإسلامي من الاهتمام بالتربية القيمية، ومنها احترام النظام الآداب العامة ومساعدة الأطفال والشباب من مختلف الفئات إلى إدراك هذه القيمة المهمة بجانب استثمار الفعاليات والأنشطة التربوية لغرس وتعزيز هذه القيمة.