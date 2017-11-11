بجوائز بلغت 215 ألف ريال.. تتويج الفائزين ببطولة الدبابات البحرية بدومة الجندل

تواصل – أحمد الرمال:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اختتمت منافسات بطولة الدبابات البحرية الخليجية على بحيرة دومة الجندل، اليوم السبت، بحضور محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود، والتي تنظمها بلدية دومة الجندل بإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية , بمشاركة من السعودية والإمارات والكويت.

وخلال الحفل الختامي، أكد رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق أنهم عملوا على إخراج هذه البطولة على أفضل ما يكون، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، التي قدمت كل الدعم لها.

وأضاف: “نحظى باهتمام بالغ من سمو أمير منطقة الجوف ونائبه، وقد وافق رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود على إقامة نادي للرياضات البحرية بدومة الجندل، وإضافة بطولة بحيرة دومة الجندل لروزنامة الاتحاد منذ العام المقبل”.

بعد ذلك، كرم راعي الحفل، الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وأمانة منطقة الجوف، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وملتقى إعلاميي الجوف، وشرطة دومة الجندل، كما كرم الاتحاد السعودي للرياضات البحرية محافظ دومة الجندل، و بلدية دومة الجندل، ومؤسسة السكب لتنظيم المهرجانات والفعاليات.

وفي نهاية الحفل تم تتويج الفائزين بالبطولة، حيث فاز بالمركز الأول في فئة ماراثون الوقوف ومدته 20 دقيقة، المتسابق أمين الروزي، وحصد الجائزة 30000 ريال، والمركز الثاني كان من نصيب مهند بخاري، بجائزة قدرها 25000 ريال، أما المركز الثالث، ففاز به يوسف ببالي، ومقدار الجائزة 20000 ريال، والمركز الرابع ذهب إلى محمد موسى، ومقدار الجائزة 15000 ريال، وفاز بالمركز الخامس سليمان الماضي ومقدار الجائزة 10000 ريال.

وفي فئة ماراثون الجلوس ومدته ٤٥ دقيقة، فاز بالمركز الأول يوسف القثمي ومقدار الجائزة 40000 ريال، وفاز في المركز الثاني مهند القثمي ومقدار الجائزة 30000 ريال، وفاز في المركز الثالث سليمان الماضي ومقدار الجائزة 20000 ريال، وفاز في المركز الرابع سعود عبدالعزيز 15000 ريال، وفاز المركز الخامس محمد محسن، ومقدار الجائزة 10000 ريال.