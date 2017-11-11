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«فيسبوك» ينصح مستخدميه بالاستيقاظ غداً مبكراً.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

نصح موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مستخدميه بمشاهدة ظاهرة مرور كوكب الزهرة في مدار المشتري بالساعات الأولى من صباح الغد الأحد.

ونشر “فيسبوك”، صورة تعبيرية عن الظاهرة وحث المتابعين على رصدها، قائلًا: “في صباح الغد مبكراً، سنشهد مرور كوكب الزُهرة بجوار كوكب المشتري في السماء، احرص على الاستيقاظ مبكراً قبل شروق الشمس للاستمتاع بهذه اللحظة المميزة الساحرة”.

وكانت الجمعية الفلكية في جدة، أكدت أن “سماء المملكة ستشهد حدثاً استثنائياً ، يتمثل في اقتران استثنائي بين كوكبي الزهرة والمشتري”، مبينةً أن “مشاهدة الحدث سيكون سهلاً وبالعين المجردة”.

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