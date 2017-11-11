الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

مستشار تربوي: المعلمون ليسوا فسدة وعلى الوزير الاعتذار

مستشار تربوي: المعلمون ليسوا فسدة وعلى الوزير الاعتذار
2

تواصل – فريق التحرير:

انتقد المستشار التربوي أحمد النجار تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مؤخراً، والتي اعتبر فيها أن تقصير المعلمين نوع من أنواع الفساد.

وقال النجار، في تصريحات لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: ‘‘إن المعلمين يتحملون العمل في بيئة تعليمية غير مهيأة، لكنهم لا يتحملون أن يتم اتهامهم بالفساد، وأن “يُعرِّض” الوزير بهم بهذه الطريقة، على حد قوله‘‘.

واعتبر النجار، أن المعلمين ليسوا بهذا القصور الذي يستدعي هذه اللهجة العدائية والاستفزازية ضدهم، مضيفاً: ‘‘لا أظن أن هناك معلماً على استعداد أن يُشار إليه بإصبع الاتهام أمام الصحف ويقال أنت فاسد لأن لديك قصوراً في عملك”.

وأشار إلى أن هناك حملةً من بعض الكُتَّاب على المعلمين، وتصويرهم على أساس أنهم موظفون فقط، بغَضِّ النظر عن الرسالة التي يقدمونها.

وأكد أن الاعتذار هو الجسر الذي يمكن لوزارة التعليم أن تعبر عليه لإعادة تأهيل علاقتهم المضطربة بالمعلمين.

وقال: “لعل هناك من يريد صرف نظر الوزير عن ملفات فساد حقيقية في الوزارة وتوجيهه للمعلمين والمعلمات”.

وفي شأن آخر، اعتبر النجار أنه ليس من الحكمة إضافة حصص للنشاط في ظل عدم وجود إمكانات وعدم تقبلها من الجميع، وما أحدثته من ربكة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

المعلمون يرفضون اتهام وزير التعليم لهم بالفساد ويطالبون بحقوقهم

المعلمون يرفضون اتهام وزير التعليم لهم بالفساد ويطالبون بحقوقهم

«العيسى»: نعمل على إعادة هيكلة النظام التعليمي

«العيسى»: نعمل على إعادة هيكلة النظام التعليمي

مصور «منصور بن مقرن»: هذا ما حدث بيننا قبل دقائق من وفاته «فيديو»

مصور «منصور بن مقرن»: هذا ما حدث بيننا قبل دقائق من وفاته «فيديو»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد
(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    كلام سليم كل شيء المعلمين المعلمات المعلم والمعلمه يقومون بالمهام على الواجب المطلوب في المدرسه طيب وين دور الاهل من أبنائهم في البيت العلاج مايتم من جهه واحده للرفع من مستوى الطلاب والطالبات لابد من اشتراك الجهه الثانيه الي هي دور الأب وآلام كيف كان التدريسية في الماضي متابعه في المدرسه والبيت وهالحين كل شيء المعلم المعلمه ماعاد ناقص غير يرحون معهم البيوت من أجل تمكين هم من الماده بعدين هذا الجيل يختلف عن جيل زمان حتى أن الطالب أو الطالب ماعاد يهمه حل الواجب أو حفظ الدرس بعض الآباء والأمهات مافيه أي متابعه حق الطلاب والطالبات في النهايه المعلم انسان والمعلمه انسانه يريدون وسائل وطرق علاجيه بتحسين مستوى الطلاب والطالبات إلى الأفضل والتقدم لتخريج أجيال متفوقه وناجحه لتعليم الأجيال القادمه

    اضافة رد
  2. ١
    زائرsulaiman_57@hotmail.com

    يامعالي وزير التعليم اذا كنت لاتجيد التعبير ولا اختيار الاسلوب فعليك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت لاتجعل الناس تقيس عقلك وعلمك بمنطقك

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>