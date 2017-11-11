مستشار تربوي: المعلمون ليسوا فسدة وعلى الوزير الاعتذار

تواصل – فريق التحرير:

انتقد المستشار التربوي أحمد النجار تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مؤخراً، والتي اعتبر فيها أن تقصير المعلمين نوع من أنواع الفساد.

وقال النجار، في تصريحات لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: ‘‘إن المعلمين يتحملون العمل في بيئة تعليمية غير مهيأة، لكنهم لا يتحملون أن يتم اتهامهم بالفساد، وأن “يُعرِّض” الوزير بهم بهذه الطريقة، على حد قوله‘‘.

واعتبر النجار، أن المعلمين ليسوا بهذا القصور الذي يستدعي هذه اللهجة العدائية والاستفزازية ضدهم، مضيفاً: ‘‘لا أظن أن هناك معلماً على استعداد أن يُشار إليه بإصبع الاتهام أمام الصحف ويقال أنت فاسد لأن لديك قصوراً في عملك”.

وأشار إلى أن هناك حملةً من بعض الكُتَّاب على المعلمين، وتصويرهم على أساس أنهم موظفون فقط، بغَضِّ النظر عن الرسالة التي يقدمونها.

وأكد أن الاعتذار هو الجسر الذي يمكن لوزارة التعليم أن تعبر عليه لإعادة تأهيل علاقتهم المضطربة بالمعلمين.

وقال: “لعل هناك من يريد صرف نظر الوزير عن ملفات فساد حقيقية في الوزارة وتوجيهه للمعلمين والمعلمات”.

وفي شأن آخر، اعتبر النجار أنه ليس من الحكمة إضافة حصص للنشاط في ظل عدم وجود إمكانات وعدم تقبلها من الجميع، وما أحدثته من ربكة.