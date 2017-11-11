مستشار تربوي: المعلمون ليسوا فسدة وعلى الوزير الاعتذار

تواصل – فريق التحرير:
انتقد المستشار التربوي أحمد النجار تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مؤخراً، والتي اعتبر فيها أن تقصير المعلمين نوع من أنواع الفساد.
وقال النجار، في تصريحات لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: ‘‘إن المعلمين يتحملون العمل في بيئة تعليمية غير مهيأة، لكنهم لا يتحملون أن يتم اتهامهم بالفساد، وأن “يُعرِّض” الوزير بهم بهذه الطريقة، على حد قوله‘‘.
واعتبر النجار، أن المعلمين ليسوا بهذا القصور الذي يستدعي هذه اللهجة العدائية والاستفزازية ضدهم، مضيفاً: ‘‘لا أظن أن هناك معلماً على استعداد أن يُشار إليه بإصبع الاتهام أمام الصحف ويقال أنت فاسد لأن لديك قصوراً في عملك”.
وأشار إلى أن هناك حملةً من بعض الكُتَّاب على المعلمين، وتصويرهم على أساس أنهم موظفون فقط، بغَضِّ النظر عن الرسالة التي يقدمونها.
وأكد أن الاعتذار هو الجسر الذي يمكن لوزارة التعليم أن تعبر عليه لإعادة تأهيل علاقتهم المضطربة بالمعلمين.
وقال: “لعل هناك من يريد صرف نظر الوزير عن ملفات فساد حقيقية في الوزارة وتوجيهه للمعلمين والمعلمات”.
وفي شأن آخر، اعتبر النجار أنه ليس من الحكمة إضافة حصص للنشاط في ظل عدم وجود إمكانات وعدم تقبلها من الجميع، وما أحدثته من ربكة.
كلام سليم كل شيء المعلمين المعلمات المعلم والمعلمه يقومون بالمهام على الواجب المطلوب في المدرسه طيب وين دور الاهل من أبنائهم في البيت العلاج مايتم من جهه واحده للرفع من مستوى الطلاب والطالبات لابد من اشتراك الجهه الثانيه الي هي دور الأب وآلام كيف كان التدريسية في الماضي متابعه في المدرسه والبيت وهالحين كل شيء المعلم المعلمه ماعاد ناقص غير يرحون معهم البيوت من أجل تمكين هم من الماده بعدين هذا الجيل يختلف عن جيل زمان حتى أن الطالب أو الطالب ماعاد يهمه حل الواجب أو حفظ الدرس بعض الآباء والأمهات مافيه أي متابعه حق الطلاب والطالبات في النهايه المعلم انسان والمعلمه انسانه يريدون وسائل وطرق علاجيه بتحسين مستوى الطلاب والطالبات إلى الأفضل والتقدم لتخريج أجيال متفوقه وناجحه لتعليم الأجيال القادمه
يامعالي وزير التعليم اذا كنت لاتجيد التعبير ولا اختيار الاسلوب فعليك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت لاتجعل الناس تقيس عقلك وعلمك بمنطقك