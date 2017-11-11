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المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجير أنبوب نفط البحرين

المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجير أنبوب نفط البحرين
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تواصل – واس:

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى إلى حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من منطقة بوري في مملكة البحرين الشقيقة.

وأشار المصدر إلى بيان الحكومة البحرينية حول الحادث الذي أكد أن الأحداث الإرهابية التي تشهدها البحرين في الفترة الأخيرة تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران.

وجدد المصدر إدانته للأعمال التخريبية والإرهابية، التي تقوم بها إيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً وقوف المملكة مع مملكة البحرين الشقيقة ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.

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