مدير مركز الزلازل: لا صحة لثوران بركاني في النماص ويكشف سبب الهزات

تواصل – فريق التحرير:

نفى مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل عن احتمالية حدوث ثوران بركاني في محيط منطقة النماص، بعد تسجيل العديد من الهزات الأرضية شمال وشمال غرب المدينة.

وقال زهران ‘‘إنه بالفعل تم رصد 35 هزة أرضية في تلك المناطق، وبلغت أكبر هزة أرضية في هذا النشاط بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي، صباح يوم (الجمعة) 14 / 2 /1439هـ، وتقع الهزة شمال غرب مدينة النماص بمسافة 16 كم.

وأكد، أن ما يشاع عن وجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الزلازل ليس صحيحاً، وإنما هي لتراكيب جيولوجية بعيدة كل البعد عن النشاط البركاني وتسمى هذه التراكيب معقد حلقي من صخور الجابرو.

وأشار إلى أن ما يحدث حالياً من نشاط زلزالي في المنطقة هو أمر طبيعي جداً وسوف يستمر لعدة أيام مع تناقص عدد الزلازل وقوتها حتى ترجع المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي لها.

وتابع: الهزات وقعت في منطقة التقاء ثلاثة صدوع منها صدعان موازيان للبحر الأحمر باتجاه شمال، وشمال غرب، تتقاطع مع الصدع الانزلاقي المسبب للهزات باتجاه شمال شرق، وتقوم الهيئة ومنذ بداية النشاط الزلزالي بإجراء الدراسات الزلزالية لتحديد وفهم طبيعة هذا النشاط.

وأهابت الهيئة بالمواطنين بعدم الاستماع والانصياع لما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومتابعة موقع الهيئة وما تم التوصل إليه من نتائج، مؤكداً أن الهيئة تراقب النشاط الزلزالي والبركاني على مدار الساعة، وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة في حال وجود أي مؤشرات لحدوث أي نشاط بركاني.