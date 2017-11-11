8 مليارات دولار مبيعات متجر إلكتروني خلال ساعة واحدة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة موقع التجارة الإلكترونية الصيني العملاق (علي بابا)، أن مبيعاته خلال النصف ساعة الأولى من يوم التسوق السنوي في الصين المعروف باسم (يوم العزاب) الذي يحل اليوم السبت (11 نوفمبر) من كل عام تجاوزت إجمالي مبيعات أمس الجمعة البيضاء والاثنين الافتراضي في الولايات المتحدة خلال العام الماضي مجتمعين.

وتجاوزت مبيعات الموقع خلال أول دقيقتين مليار دولار، في حين احتاج 5 دقائق في العام الماضي للوصول إلى هذا الرقم.

وكان آلاف الصينيين يترقبون دقات الساعة للوصول إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش) لشراء الملابس والإلكترونيات ومواد البقالة في هذا اليوم بأسعار مخفضة.

وحاولت متاجر عديدة جذب العملاء بوسائل مختلفة، حيث عرضت شركة (إتش.إل.ايه) لملابس الرجال على سبيل المثال 1000 هاتف ذكي طراز (آيفون إكس) مجانًا للعملاء الذين ينجحون في القيام بأول عمليات شراء من الشركة بعد منتصف ليل أمس الأول.

وبنهاية الساعة الأولى من يوم أمس الجمعة بالتوقيت المحلي للصين وصلت مبيعات موقع (علي بابا) إلى 8 مليارات دولار، 92% منها مشتريات أجهزة محمولة.

و بلغ إجمالي مشتريات الأمريكيين يومي الجمعة البيضاء والاثنين الافتراضي من العام الماضي عبر الإنترنت 3.3 مليار دولار و3 مليارات دولار على الترتيب، وذلك بحسب ما ذكرت شركة (أدوبي).

ومن المتوقع أن يزيد إجمالي مبيعات موقع (علي بابا) في نهاية اليوم عن الرقم الذي سجلته في العام الماضي وكان 17.8 مليار دولار.

وتحتفل الصين في 11 نوفمبر من كل عام بـ(يوم العزاب)، حيث يعتبره العزاب يوم خاص بهم ويوم للاسترخاء، وفرصة للعثور على شريك الحياة المثالي، وأمل في توديع عصر الوحدة والعزوبية في وقت مبكر.

واتجهت المتاجر الكبرى ومواقع التجارة الإلكترونية في الصين إلى اعتباره يوم للتسوق تقدم فيه تخفيضات كبيرة على غرار (الجمعة البيضاء) في الولايات المتحدة.