الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

8 مليارات دولار مبيعات متجر إلكتروني خلال ساعة واحدة

8 مليارات دولار مبيعات متجر إلكتروني خلال ساعة واحدة
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة موقع التجارة الإلكترونية الصيني العملاق (علي بابا)، أن مبيعاته خلال النصف ساعة الأولى من يوم التسوق السنوي في الصين المعروف باسم (يوم العزاب) الذي يحل اليوم  السبت (11 نوفمبر) من كل عام تجاوزت إجمالي مبيعات أمس الجمعة البيضاء والاثنين الافتراضي في الولايات المتحدة خلال العام الماضي مجتمعين.

وتجاوزت مبيعات الموقع خلال أول دقيقتين مليار دولار، في حين احتاج 5 دقائق في العام الماضي للوصول إلى هذا الرقم.

وكان آلاف الصينيين يترقبون دقات الساعة للوصول إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش) لشراء الملابس والإلكترونيات ومواد البقالة في هذا اليوم بأسعار مخفضة.

وحاولت متاجر عديدة جذب العملاء بوسائل مختلفة، حيث عرضت شركة (إتش.إل.ايه) لملابس الرجال على سبيل المثال 1000 هاتف ذكي طراز (آيفون إكس) مجانًا للعملاء الذين ينجحون في القيام بأول عمليات شراء من الشركة بعد منتصف ليل أمس الأول.

وبنهاية الساعة الأولى من يوم أمس الجمعة بالتوقيت المحلي للصين وصلت مبيعات موقع (علي بابا) إلى 8 مليارات دولار، 92% منها مشتريات أجهزة محمولة.

و بلغ إجمالي مشتريات الأمريكيين يومي الجمعة البيضاء والاثنين الافتراضي من العام الماضي عبر الإنترنت 3.3 مليار دولار و3 مليارات دولار على الترتيب، وذلك بحسب ما ذكرت شركة (أدوبي).

ومن المتوقع أن يزيد إجمالي مبيعات موقع (علي بابا) في نهاية اليوم عن الرقم الذي سجلته في العام الماضي وكان 17.8 مليار دولار.

وتحتفل الصين في 11 نوفمبر من كل عام بـ(يوم العزاب)، حيث يعتبره العزاب يوم خاص بهم ويوم للاسترخاء، وفرصة للعثور على شريك الحياة المثالي، وأمل في توديع عصر الوحدة والعزوبية في وقت مبكر.

واتجهت المتاجر الكبرى ومواقع التجارة الإلكترونية في الصين إلى اعتباره يوم للتسوق تقدم فيه تخفيضات كبيرة على غرار (الجمعة البيضاء) في الولايات المتحدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شبكة أمريكية: السعودية أرض خصبة للاستثمار العالمي

شبكة أمريكية: السعودية أرض خصبة للاستثمار العالمي

«معرض الرياض للكتاب» يطلق متجراً إلكترونياً لتوصيل الطلبات إلى دول العالم

«معرض الرياض للكتاب» يطلق متجراً إلكترونياً لتوصيل الطلبات إلى دول العالم

الجمعة البيضاء.. منافسة شرسة بين أسواق العالم الافتراضي لإفراغ جيوب المستهلكين

الجمعة البيضاء.. منافسة شرسة بين أسواق العالم الافتراضي لإفراغ جيوب المستهلكين

«علي بابا» تتحالف مع «إتش بي» لإنتاج حاسب لوحي جديد

«علي بابا» تتحالف مع «إتش بي» لإنتاج حاسب لوحي جديد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد
(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>