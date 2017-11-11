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«مدني الرياض» يتفاعل مع فيديو خزان طريق النهضة المكشوف: «تم التأمين»

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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة الدفاع المدني بالرياض مع مقطع فيديو متداول لتوثيق وجود خزان مكشوف، بطريق النهضة، مما يعد خطراً على حياة المتواجدين بالمكان.

وكان الإعلامي عبدالعزيز الخضيري قد نشر مقطع فيديو قال ‘‘إنه متداول‘‘ ويظهر فتحات خزان مكشوفة، شرق طريق النهضة، بالعاصمة، مطالباً أمانة الرياض والدفاع المدني بالتدخل.

بدوره، تفاعل “مدني الرياض” مع المقطع، قائلاً، عبر حسابه بـ”تويتر”: “مدني الرياض بالتنسيق مع أمانة مدينة الرياض وشركة المياه الوطنية عملت على تأمين الموقع في المقطع المتداول حول الأبيار الواقعة على طريق النهضة وإحالته إلى الجهة المختصة لمعالجة الملاحظة بشكل نهائي”.

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