أمريكي يتهم عمال النظافة بتلويث الشوارع.. شاهد ماذا يفعلون

تواصل – سامر محمد:

فضحت كاميرات المراقبة لدى أحد الأمريكيين عمال النظافة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا، وذلك بعدما أظهرت دورهم في تلويث الحي الذي يقيم به بدلا من تنظيفه.

والتقت شبكة “سي بي إس” الأمريكية بالأمريكي، الذي اتهم المدينة بتلويث منزله بالقمامة، بعدما أظهرت كاميرات المراقبة الدور الذي يلعبه عمال النظافة في نشر القمامة بدلا من جمعها من أمام منزله.

ويظهر في كاميرات المراقبة عمال النظافة وهم يحملون 3 صناديق قمامة ويفرغون محتوياتها في الشاحنة الخاصة بجمع القمامة، وذلك قبل إلقائهم لتلك الصناديق في الشارع بدلا من وضعها بشكل صحيح مما تسبب في تساقط ما تبقى بداخلها على الأرض، كما ظهر أن العمال ألقوا بصندوقي قمامة فقط بعد تفريغ محتوياتهما وعدم إعادة الثالث.