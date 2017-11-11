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العثور على «أسد الكهف».. عمره 50 ألف سنة (فيديو)

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تواصل – وكالات:

عثر السكان المحليون في منطقة أبيسكي في ياقوتيا الروسية، على بقايا شبل لأسد الكهف، الذي من الممكن أن يصل عمره إلى 50 ألف سنة.

وذكر علماء، أن الجثة تعود لشبل أسد الكهف، الذي نفق عن عمر يناهز العام ونصف العام، ولم يعثر العلماء على أي جروح وأضرار على جسد الشبل.

ويصل طول الجثة إلى 45سم، ووزنها إلى نحو 4 كيلوجرامات، وبحسب العلماء، فإن الجثة تعود لفترة تمتد ما بين 20 إلى 50 ألف سنة.

وذكر ممثل أكاديمية ياقوتيا وعالم الحفريات ألبرت بروتوبوبوف، أنه تتم الآن دراسة الحمض النووي للحيوان لتقدير عمره التقريبي ولمعرفة سبب الوفاة.

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