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«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استثناء مهن محدودة للوافدين من بطء الإجراءات، وذلك من خلال وقف “مدة الانتظار في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، حتى تكون إمكانية ربطها بطلبات الاستقدام فورية”.

وأوضح حساب “خدمة العملاء” التابع للوزارة في موقع “تويتر” أن تلك المهن هي (عامل زراعي – عامل تربية مواشي)، حيث تم استثناؤها من مدة الانتظار في البوابة الوطنية للعمل، لتكون إمكانية ربطها بطلبات الاستقدام فورية”.

وكان أحد المواطنين، قد وجَّه سؤالاً لحساب “خدمة العملاء” على تويتر، عن استقدام “عامل زراعي”، قد قال اليوم السبت: “مرحباً، أنا قدمت لعامل زراعي وتم التأييد، لكن قالوا يلزم إعلان وظيفي بـ “طاقات”، وهذه المهنة لا يوجد لها إعلان، كيف الطريقة وكم مدة الإعلان؟ وهل فقط أعلن روتيني وهو يفتح تلقائي؟ وشكرا”.

وجاء الرد بعد 11 دقيقة من السؤال كما يلي: “تم استثناء (عامل زراعي – عامل تربية مواشي) من مدة الانتظار في البوابة الوطنية للعمل، لتكون إمكانية ربطها بطلبات الاستقدام فورية”.

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