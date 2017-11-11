6 حالات لا يصلح فيها «حشو الضرس».. تعرَّف عليها

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تعتبر آلام الأضراس من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً بين الناس، حيث يلجأ كثيرون إلى علاج الأضراس بالحشو، ولكنهم يجهلون أن بعض الحالات تستوجب الخلع مباشرةً.

وفي هذا الصدَّد، أوضح الدكتور عبد الله بهاء الدين أخصائي طب الأسنان، عبر حسابه على “فيسبوك” أن “هناك عدداً من الحالات التي يجب فيها خلع الضرس، وتكون نوعين داخلية وخارجية”.

ولفت “بهاء الدين”، إلى أن الحالات الداخلية، هي:

1- إصابة الضرس بالضرر الكبير نتيجة التسوس أو الكسر أو الالتهاب الشديد الذي قد يصيب اللثة.

2- نمو الضرس في غير موضعه أو بشكل غير صحيح، فيصبح من الصعب تنظيفه.

3- ظهور الضرس بشكل أكبر من الأسنان المجاورة له؛ نظراً لغياب الضرس المقابل له.

وبشأن الحالات الداخلية، بيَّن أخصائي طب الأسنان، أنها كالآتي:

1- حالات تعرض الرأس أوالرقبة للأشعة العلاجية، حيث قد تؤدى إلى تضرر عظام الفم.

2- خلع الأسنان المرافق لعمليات التقويم.

3- تعرُّض الضرس لضربةٍ قوية تؤثر على العظم والأنسجة الداعمة المحيطة بجذره وتخلخلها.