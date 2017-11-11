أرامكو: خط أنابيب البحرين المتفجر قادم من الظهران.. وأوقفنا الضخ

تواصل – فريق التحرير:

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت ‘‘إن خط الأنابيب الذي تعرض للتخريب في البحرين، مساء أمس، قادم من منطقة الظهران‘‘.

وأضافت الشركة، في بيان، أنھا أوقفت على الفور ضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظھران المغذية لمصفاة شركة بابكو في البحرين عبر ھذا الخط، وذلك فور وقوع الحريق عند الساعة 11 من مساء يوم أمس.

وأفادت أن السلطات المختصة أخلت منطقة الحادث وعزلت الصمامات المتصلة بھذا الخط حتى تكتمل أعمال التحقیق لمعرفة أسباب الحادث، وحتى انتھاء أعمال الصیانة وإعادة تأھیل خط الأنابیب للتشغیل