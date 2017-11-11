السفارة بلبنان: «الحريري» باق بإرادته في المملكة وعودته لبلاده مسأله تخصه

تواصل – متابعات

نفى القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري، اليوم (السبت)، أن يكون رئيس الحكومة اللبنانية رهن الإقامة الجبرية في المملكة، موضحًا أن وجوده في المملكة بإرادته الحرة.

وأكد البخاري، خلال استقباله وفداً عشائرياً متضامناً مع المملكة، أن مسألة عودة الحريري إلى لبنان رهن به شخصياً وربما يقرر عدم العودة لأسباب أمنية وخشية تعرضه لاغتيال.

يذكر أن سعد الحريري استقال السبت الماضي من منصبه رئيسا للوزراء خلال وجوده بالمملكة، ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه يخشى على حياته إذا عاد إلى هناك.