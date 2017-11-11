الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

قبل موسم الأمطار.. 3 نصائح مهمة يجب تنفيذها في منزلك (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

قدَّم المختص في مجال الكهرباء، منصور الشبيبي، ثلاث نصائح مهمة يجب تنفِيذُها في المنزل قبل موسم الأمطار؛ منعاً لوقوع كوارث محتملة.

وجاءت النصائح التي نشرها “الشبيبي” عبر حسابه “كهربائيات” على موقع “تويتر”، كالآتي:

1- إغلاق جميع “المواسير” المكشوفة في سطح المنزل بـ”الفوم”.

2- تنظيف جميع “الصفايات” في سطح المنزل.

3- تركيب عتب لباب السطح لمنع تسرب المياه لداخل المنزل.

وأكد “الشبيبي” أن هناك حوادث كارثية وقعت في مئات المنازل بسبب إهمال فتحات “المواسير” على الأسطح (مواسير الكهرباء والتكييف)، الأمر الذي أدى لوقوع حرائق ضخمة دمرتها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد حريق «عنيزة» المروع.. الدفاع المدني يوجه نصائح لحماية المنازل والأسَر

بعد حريق «عنيزة» المروع.. الدفاع المدني يوجه نصائح لحماية المنازل والأسَر

«العمل»: 243 عاملة منزلية يغادرن «دار الضيافة» إلى بلدانهن

«العمل»: 243 عاملة منزلية يغادرن «دار الضيافة» إلى بلدانهن

الحقيل: أسعار المنازل تُناسب 25% من المواطنين

الحقيل: أسعار المنازل تُناسب 25% من المواطنين

«الاتصالات»: نستهدف تغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90%

«الاتصالات»: نستهدف تغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90%

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>