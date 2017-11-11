قبل موسم الأمطار.. 3 نصائح مهمة يجب تنفيذها في منزلك (فيديو)

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قدَّم المختص في مجال الكهرباء، منصور الشبيبي، ثلاث نصائح مهمة يجب تنفِيذُها في المنزل قبل موسم الأمطار؛ منعاً لوقوع كوارث محتملة.

وجاءت النصائح التي نشرها “الشبيبي” عبر حسابه “كهربائيات” على موقع “تويتر”، كالآتي:

1- إغلاق جميع “المواسير” المكشوفة في سطح المنزل بـ”الفوم”.

2- تنظيف جميع “الصفايات” في سطح المنزل.

3- تركيب عتب لباب السطح لمنع تسرب المياه لداخل المنزل.

وأكد “الشبيبي” أن هناك حوادث كارثية وقعت في مئات المنازل بسبب إهمال فتحات “المواسير” على الأسطح (مواسير الكهرباء والتكييف)، الأمر الذي أدى لوقوع حرائق ضخمة دمرتها.