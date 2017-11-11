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«الإحصاء»: معلومات المواطن والمقيم محمية وتخضع للسرية التامة

«الإحصاء»: معلومات المواطن والمقيم محمية وتخضع للسرية التامة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للإحصاء، أن كافة المعلومات والبيانات التي يقدمها  المواطن أو المقيم للباحث الإحصائي في المملكة، محمية بموجب النظام، وتخضع للسرية التامة.

وأوضحت الهيئة، في تغريدها لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن تلك المعلومات يتم الاستفادة منها فقط في الدراسات والبحوث الأسرية العينية متعددة الأغراض.

واستعرضت الهيئة، نص المادة الخاصة بنظام الإحصاءات العامة في النظام الملكي والتي جاءت كالآتي:

“بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 7/12/1379  فإن كافة المعلومات والبيانات التي يقدمها المواطن أو المقيم يتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة ، ويتم الاستفادة منها في الدراسات والبحوث الأسرية العينية متعددة الأغراض”.

 

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