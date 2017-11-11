الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

موجة برد تجتاح المملكة خلال ساعات.. وخبير: احموا الأطفال والمسنين

موجة برد تجتاح المملكة خلال ساعات.. وخبير: احموا الأطفال والمسنين
0

تواصل – فريق التحرير:

“جهزوا المدافئ.. درجة الحرارة في المناطق الشمالية للمملكة ستتراوح بين 8 – 11 مئوية، والعظمى ستكون 15″، بهذه العبارة بشر الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، بموجة برد تجتاح المملكة هذه الليلة، وتستمر لمدة 48 ساعة.

وأضاف الجهني، أن الموجة الباردة قادمة من بلاد الشام، ومن المنتظر أن تضرب شمال المملكة وتصل إلى شمال المنطقة الوسطى، وأجزاء كبيرة من شمال شرق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال “الجهني”: ‘‘من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل أكثر هذه الليلة، وتستمر خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث من المتوقع أن تسجّل المنطقة الشمالية وشمال غرب المملكة باتجاه تبوك، وكذلك شمال حائل دون 10 درجات، وتمتد بعدها نحو شمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن والقصيم وكذلك الرياض وغربه، بدرجات حول “12- 15” درجة، بينما تكون في المناطق المفتوحة 11 درجة فقط‘‘.

وأضاف، ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة، بينما تميل للاعتدال نهاراً، وهذا الانخفاض المبكّر يشير إلى شتاء درجات حرارته أقل من المعدل حسب المعطيات الحالية، ولكن تبقى نسبة تغيرها واردة في حال نشاط عوامل أخرى عكسية.

وأردف، المسطحات المائية تمر في فترة باردة نوعاً ما مقارنة بالعام الماضي، فعند النظر للمحيط الهادي مثلاً سنجد نشاطاً واضحاً للوجه البارد، وسيطرة قوية للرياح التجارية الشرقية، وفرق الضغط كبير ما بين هاييتي وداروين.

وتابع، لذلك فمن المتوقع أن تستمر التيارات الباردة في رحلتها في عرض المحيط، معلنةً بداية وجه بارد يسمى ” لانينيا” وهو الوجه المعاكس لظاهرة “نينيو” التي كانت نشطة في عامنا الماضي 2015.

وحذر “الجهني” من الموجة الباردة التي تسجّل أول انخفاض ملحوظ لها منذ نهاية الشتاء الماضي، خاصة في مناطق الوسطى وشمالها وأجزاء من شمال غرب المملكة، بحسب “سبق”.

واختتم قائلا ‘‘يجب الاستعداد بوسائل التدفئة، وتجهيز الملابس الشتوية، خاصة للأطفال وكبار السن‘‘.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات بغبار في الرياض ومكة.. وسحب ركامية على 6 مناطق

توقعات بغبار في الرياض ومكة.. وسحب ركامية على 6 مناطق

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

انخفاض درجات الحرارة.. وتوقعات بسماء غائمة وسط وشمال المملكة

انخفاض درجات الحرارة.. وتوقعات بسماء غائمة وسط وشمال المملكة

توقعات بسحب ممطرة على 7 مناطق

توقعات بسحب ممطرة على 7 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>