موجة برد تجتاح المملكة خلال ساعات.. وخبير: احموا الأطفال والمسنين

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“جهزوا المدافئ.. درجة الحرارة في المناطق الشمالية للمملكة ستتراوح بين 8 – 11 مئوية، والعظمى ستكون 15″، بهذه العبارة بشر الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، بموجة برد تجتاح المملكة هذه الليلة، وتستمر لمدة 48 ساعة.

وأضاف الجهني، أن الموجة الباردة قادمة من بلاد الشام، ومن المنتظر أن تضرب شمال المملكة وتصل إلى شمال المنطقة الوسطى، وأجزاء كبيرة من شمال شرق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال “الجهني”: ‘‘من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل أكثر هذه الليلة، وتستمر خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث من المتوقع أن تسجّل المنطقة الشمالية وشمال غرب المملكة باتجاه تبوك، وكذلك شمال حائل دون 10 درجات، وتمتد بعدها نحو شمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن والقصيم وكذلك الرياض وغربه، بدرجات حول “12- 15” درجة، بينما تكون في المناطق المفتوحة 11 درجة فقط‘‘.

وأضاف، ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة، بينما تميل للاعتدال نهاراً، وهذا الانخفاض المبكّر يشير إلى شتاء درجات حرارته أقل من المعدل حسب المعطيات الحالية، ولكن تبقى نسبة تغيرها واردة في حال نشاط عوامل أخرى عكسية.

وأردف، المسطحات المائية تمر في فترة باردة نوعاً ما مقارنة بالعام الماضي، فعند النظر للمحيط الهادي مثلاً سنجد نشاطاً واضحاً للوجه البارد، وسيطرة قوية للرياح التجارية الشرقية، وفرق الضغط كبير ما بين هاييتي وداروين.

وتابع، لذلك فمن المتوقع أن تستمر التيارات الباردة في رحلتها في عرض المحيط، معلنةً بداية وجه بارد يسمى ” لانينيا” وهو الوجه المعاكس لظاهرة “نينيو” التي كانت نشطة في عامنا الماضي 2015.

وحذر “الجهني” من الموجة الباردة التي تسجّل أول انخفاض ملحوظ لها منذ نهاية الشتاء الماضي، خاصة في مناطق الوسطى وشمالها وأجزاء من شمال غرب المملكة، بحسب “سبق”.

واختتم قائلا ‘‘يجب الاستعداد بوسائل التدفئة، وتجهيز الملابس الشتوية، خاصة للأطفال وكبار السن‘‘.