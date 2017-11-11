النقل: 53 مليون رحلة على طرق المملكة في أكتوبر

تواصل – واس:

كشفت وزارة النقل، أن إجمالي عدد الرحلات على طرق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 53 مليون رحلة، بمتوسط 1.709 مليون رحلة يومياً، وأن طريق السليل إلى الرياض سجل أعلى معدل لتجاوز المركبات السرعة المحددة بنسبة 53%.

‏‎وأكدت الوزارة، أن اهتمامها برصد الحركة المرورية من خلال تقريرها، الذي تصدره شهرياً عن معدل الحركة المرورية اليومية على شبكة طرق المملكة، يهدف إلى الاستفادة من معطياته في تحديد خطة التوسع في إنشاء شبكة طرق وفق الكثافة المرورية وتعداد الحركة ضمن الخطط الاستراتيجية للنقل، علاوة على دراسة وتحليل الحركة المرورية مع عدد الحوادث ومعدل السرعات، والاستفادة من المخرجات الواردة من الجهات الأمنية وأمن الطرق، وتحديد أولويات الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة، بهدف توفير منظومة نقل برى تخدم التنمية الاقتصادية في كل مناطق المملكة وفق رؤية المملكة 2030.

‏‎وتعمل الإدارات المختصة في وزارة النقل على رصد الحركة المرورية، عبر وحدات تعداد الحركة على شبكة طرق وزارة النقل البالغة 185 وحدة من أصل 261 وحدة والعمل جارٍ على تفعيل المتبقي منها وزيادة عددها، حيث تم تركيب خمس وحدات تعداد مروري على مداخل مدينة الرياض، وأربع وحدات على مداخل مدينة مكة المكرمة، إضافة إلى تعداد مروري واحد في منطقة مكة المكرمة وآخر في المنطقة الشرقية.

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وجاء في التقرير، أن إجمالي الرحلات على طرق المملكة بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي 53 مليون رحلة، بمتوسط يومي قدره 1.709 مليون رحلة، وكان طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة الأعلى بإجمالي 3.1 مليون رحلة، تلاه طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة بإجمالي 3.2 مليون رحلة، ثم طريق مكة المكرمة – جدة بـ 1.8 مليون رحلة، ثم طريق جدة – مكة المكرمة بإجمالي 1.7 مليون رحلة، تلاه طريق الظهران – الجبيل بإجمالي 1.7 مليون رحلة.

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وتطرّق تقرير الحركة المرورية، إلى الطرق الأكثر كثافة في الحركة المرورية خلال شهر أكتوبر، مبيناً أن الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة جاءت في المقدمة، حيث كان طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة الأكثر كثافة بمتوسط 95.953 سيارة يومياً، و9.410 شاحنات، مقارنة بـ99.749 سيارة، و8,213 شاحنة خلال شهر سبتمبر السابق له، تلاه طريق المدينة المنورة مكة المكرمة بواقع 93,658 سيارة، و8,308 شاحنات، في مقابل 94,634 سيارة و7,359 شاحنة في سبتمبر، ثم طريق مكة المكرمة – جدة بواقع 56,723 سيارة و3,177 شاحنة، في مقابل 55,791 سيارة و2,841 شاحنة خلال سبتمبر.

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وبشأن تجاوز السرعة على الطرق، أورد التقرير الشهري أن تجاوز السرعة للسيارات الصغيرة بلغ 140 كلم/ ساعة، والشاحنات 100 كلم/ ساعة، وتم تسجيل أعلى تجاوز للسرعة في طريق السليل إلى الرياض، حيث بلغت نسبة المركبات التي تجاوزت السرعة 53 في المائة خلال شهر أكتوبر، وهو أقل من شهر سبتمبر حيث كانت النسبة 54 % في حين كانت نسبة السيارات التي تجاوزت السرعة خلال أغسطس 50 %، لافتاً إلى أن طريق الرياض – بيشة حل ثانياً في تجاوز السرعات المحددة خلال أكتوبر بنسبة 52 %، وهو معدل أقل من سبتمبر بنسبة 1%، غير أنه أعلى من شهر أغسطس، حيث كانت نسبة السيارات التي تجاوزت السرعة 52 %.

ولفت التقرير إلى أن طريق مدخل الرياض من طريق جدة جاء في مقدمة الطرق المؤدية لمدينة الرياض، بنحو 58.177 سيارة، تلاه مدخل طريق الجنادرية بواقع 55.853، ثم مدخل طريق الخرج بواقع 44.536 ثم مدخل الرياض من طريق القصيم بنحو 43.908 سيارة، في حين كان متوسط السيارات التي دخلت الرياض خلال الأربعة أشهر الماضية 58,859 مركبة عن طريق القصيم، تلاه مدخل طريق الجنادرية بـ 52,523، ثم مدخل طريق الخرج بعدد 48,235 وأخيراً مدخل طريق جدة بواقع 46,304 سيارة.

وعن حركة المرور على الطرق المؤدية لمدينة مكة المكرمة خلال شهر أكتوبر، أوضح التقرير أن مدخل طريق جدة بواقع 31.691 مركبة، تلاه طريق السيل جاء في المقدمة بعدد 22.517 مركبة، ثم طريق المدينة المنورة بعدد 16.763 مركبة، تلاه مدخل طريق الطائف بعدد 12.386 مركبة، مشيراً إلى أن ساعة الذروة في النهار هي الثانية عشرة ظهراً للقادمين عبر طريق جدة والسيل، بينما يأتي أغلب القادمين من الطائف والمدينة بدءاً من السابعة ثم الثامنة صباحاً على التوالي.