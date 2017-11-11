الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف
2

تواصل – القطيف:

أكد متحدث وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن مقاومة محمد العبدالعال ومصطفى السبيتي لرجال الأمن أدت لإصابتهما وذلك على إثر مداهمة أمنية نفذتها قوات الأمن ببلدة تاروت بمحافظة القطيف للقبض عليهما على خلفية قتل رجل الأمن جندي أول عبدالله بدر القحطاني.

كان الشهيد القحطاني متوقفا في إشارة مرور بمنطقة البحاري الاثنين الماضي حين داهمه ملثمون وفتحوا باب سيارته وأطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار، ليتوفى في مكانه قبل نقله إلى المستشفى بحسب ‘‘مكة‘‘.

ووفق معلومات للصحيفة، فإن كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المحلات القريبة من موقع الحادث سهلت على رجال الأمن العثور عليهما، داخل منزل في حي المشاري بتاروت أمس، ولمصطفى شقيقان « منتظر وعادل»، محتجزان أيضا على خلفية قضايا ذات صلة بالإرهاب.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أمس أن قوات الأمن تمكنت أمس الأول من القبض على المطلوبين أمنيا محمد سعيد سلمان العبد العال، ومصطفى علي صالح السبيتي، ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، وأنهما نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما أثناء القبض عليهما.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المرور»: كاميرات رصد الجوال في «المراحل النهائية للتشغيل»

«المرور»: كاميرات رصد الجوال في «المراحل النهائية للتشغيل»

المفتي يُشيد بإحباط مخطط داعش الإرهابي ويطالب بالاصطفاف مع ولاة الأمر

المفتي يُشيد بإحباط مخطط داعش الإرهابي ويطالب بالاصطفاف مع ولاة الأمر

«مركز 911»: توحيد رقم البلاغات الأمنية و15 ألف كاميرا تراقب الطرق.. قريبًا

«مركز 911»: توحيد رقم البلاغات الأمنية و15 ألف كاميرا تراقب الطرق.. قريبًا

«الخليوي» يشيد بجهود رجال الأمن في «المنطقة المركزية» ويحثهم على مضاعفة الجهد (صور)

«الخليوي» يشيد بجهود رجال الأمن في «المنطقة المركزية» ويحثهم على مضاعفة الجهد (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد
(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>