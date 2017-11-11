كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

تواصل – القطيف:

أكد متحدث وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن مقاومة محمد العبدالعال ومصطفى السبيتي لرجال الأمن أدت لإصابتهما وذلك على إثر مداهمة أمنية نفذتها قوات الأمن ببلدة تاروت بمحافظة القطيف للقبض عليهما على خلفية قتل رجل الأمن جندي أول عبدالله بدر القحطاني.

كان الشهيد القحطاني متوقفا في إشارة مرور بمنطقة البحاري الاثنين الماضي حين داهمه ملثمون وفتحوا باب سيارته وأطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار، ليتوفى في مكانه قبل نقله إلى المستشفى بحسب ‘‘مكة‘‘.

ووفق معلومات للصحيفة، فإن كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المحلات القريبة من موقع الحادث سهلت على رجال الأمن العثور عليهما، داخل منزل في حي المشاري بتاروت أمس، ولمصطفى شقيقان « منتظر وعادل»، محتجزان أيضا على خلفية قضايا ذات صلة بالإرهاب.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أمس أن قوات الأمن تمكنت أمس الأول من القبض على المطلوبين أمنيا محمد سعيد سلمان العبد العال، ومصطفى علي صالح السبيتي، ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، وأنهما نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما أثناء القبض عليهما.