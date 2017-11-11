محاولة تهريب 600 ألف قرص مخدر في «شحنة ليمون»

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كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر ومباحث موانئ سفاجا، عن نجاحهما في إحباط محاولة تهريب 626 ألف قرص لعقار (كبتاجون) المخدر إلى المملكة العربية السعودية عن طريق شحنة مواد غذائية (ليمون).

وذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا توصلت إلى اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة البحيرة ملك «سعيد. ع. م» بعملية تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة ضمن مشمول رسالة مواد غذائية (ليمون) تزن (22،5 طن) مصدرة عبر ميناء سفاجا إلى (المملكة) محملة على سيارة نقل بمقطورة قيادة «عبدالسلام. أ. ع» سائق ومقيم بكفر الشيخ.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لمعاينة التريللا رقم ع ن س 4825- د ع ج 2918 والمحملة بمشمول البيان الجمركي رقم 23127 لسنة 2017 والمصدرة للمملكة والصنف المصدر عبارة عن ليمون، حيث تبين وجود 7 أجولة بداخلها 400 كيس أحجام مختلفة تحتوى على 626 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون المخدر مخبأه داخل بالتات الليمون يصعب كشفها، حيث تم تقدير التعويض الجمركي بمبلغ 180 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة دون قائدها بساحة السيارات بالميناء حيث تم تشكيل لجنة لتفتيش وجرد مشمول السيارة أسفرت أعمالها عن ضبط 626 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر وبسؤال مالك الشركة المصدرة أقر بواقعة الضبط، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.