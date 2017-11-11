وزير الداخلية البحريني يتهم إيران بالوقوف خلف «حريق أنبوب النفط»

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم السبت، أن حريق أنبوب النفط، الذي سيطرت عليه من “الأعمال التخريبية الإرهابية الخطيرة”.

وقال “آل خليفة” -بحسب وكالة الأنباء البحرينية-: إن “الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران”، مؤكدًا أن “أمن وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى”.

وأوضح أن “أعمال المعاينة ورفع الأدلة المادية؛ أسفرت عن أن الحادث (بفعل فاعل)، ويجري حالياً العمل على تحديد هوية العناصر المشتبه بارتكابها هذه الجريمة والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة”.

وأشار “آل خليفة” إلى أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في سبيل حفظ الأمن وحماية السلامة العامة، في الوقت الذي باشرت فيه الأجهزة الأمنية، عمليات البحث والتحري لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.