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7 إصابات في حادث مروري أليم بجدة (صور)

7 إصابات في حادث مروري أليم بجدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير

شهدت مدينة جدة، صباح اليوم، حادثاً مرورياً أليماً وقع على طريق المدينة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب، ما أدى لإصابة 7 أشخاص من بينهم إصابة خطيرة.

وبحسب المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، فإن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت صباح اليوم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المدينة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة من القائد الميداني فهد الطياري، حيث تبين وجود إصابة خطيرة تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى السعودي الألماني، و6 إصابات مستقرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة؛ نظراً لما تشهده شوارع محافظة جدة من ازدحام شديد هذه الأيام، سواء من الأهالي أو زوار المحافظة، متمنياً السلامة للجميع.

 

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