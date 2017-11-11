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مكة.. تدريب منسوبي الهلال الأحمر على 5 أمراض خطيرة بالحج والعمرة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، اليوم السبت، عن بدء فعاليات دورة دعم الحياة القلبي (ACLS) المتقدم لفنيي الخدمات الطبية الطارئة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال “أبوزيد” في تصريح صحفي: إن “الدورة تأتي حرصاً من الإدارة العامة للتدريب لأهمية تدريب منسوبي الفرع الرئيسي بمنطقة مكة المكرمة التي لا تخلو من ضيوف الرحمن على مدار العام وخاصة في مواسم الحج والعمرة”.

وأوضح أنه “سيتم التدريب على التعامل مع الحالات القلبية الحرجة وحالات توقف قلب والتنفس وكذلك بروتوكولات وطرق علاج المتلازمة التاجية الحادة والجلطة الدماغية ووسائل تشخيصها وطرق التعامل معها”.

وأشار “أبو زيد” إلى أنه “سيتم عقد ثلاث دورات تدريبية لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع وذلك لتأهيل العدد الأكبر من المسعفين واختيار منهم لدورة أعداد مدربين على هذا البرنامج المتقدم لتنفيذ هذه الدورات مستقبلاً”.

 

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