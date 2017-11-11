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إحباط تهريب 18 ألف حبة كبتاجون و4 كيلو حشيش بجمرك الوديعة

إحباط تهريب 18 ألف حبة كبتاجون و4 كيلو حشيش بجمرك الوديعة
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تواصل – واس

تمكن جمرك الوديعة من إحباط محاولة تهريب لكمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (18,000) حبة، بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها (3,980) كيلوجراماً، كانت مُخبأة داخل شاحنة قدِمت إلى الجمرك.

ووفقاً لمدير عام جمرك الوديعة “سامي السليمان” فخلال إنهاء الإجراءات الجمركية لإحدى الشاحنات القادمة, تم العثور على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (18,000) حبة, كانت مخبأة داخل أدراج مقصورة القيادة بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية.

كما أكد أيضا ضبط كمية من مادة الحشيش بإجمالي وزن (3,980) كجم داخل الشاحنة أيضا. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات وحيال أصحابها.

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