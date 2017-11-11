سقوط مقاتلة «سوخوي» تابعة للحرس الثوري الإيراني ومصرع قائدها

تواصل – فريق التحرير: سقطت طائرة سوخوي 22 تابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، 11 نوفمبر، في محافظة فارس جنوب إيران.

وأصدرت العلاقات العامة في الحرس الثوري، بيانا قالت فيه إن “طائرة حربية من طراز سوخوي 22 تابعة للقوات الجوية في الحرس، سقطت في تمام الساعة 8 صباحاً.

وذكر الحرس الثوري أن الحادث وقع خلال تدريبات عسكرية في مدینة سروستان بمحافظة فارس، مؤكدة مصرع الطيار على الفور، وذلك وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية” نقلا عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “ارنا”.