الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

بالصور.. الحرس الثوري يوسع نشاطه بسوريا تزامنًا مع خسائره في إيران

بالصور.. الحرس الثوري يوسع نشاطه بسوريا تزامنًا مع خسائره في إيران
0

تواصل- سامر محمد:

قُتل طيار حربي إيراني بعد سقوط طائرة “سوخوي-22” التابعة للحرس الثوري الإيراني التي يقودها، صباح اليوم، خلال تدريبات عسكرية جنوب البلاد، بسبب مشكلات فنية، وفقاً للإعلام الإيراني.

وأشارت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى أن إيران تعرضت لتحطم عدد من طائراتها العسكرية خلال الأشهر الأخيرة، ففي ديسمبر الماضي تحطمت طائرة عسكرية تابعة للحرس الثوري في مطار “سارافان”، وفي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة عسكرية أخرى خلال مهمة استطلاعية، مما أدى لمقتل الطيار ومساعده.

تأتي الخسائر الإيرانية على أرضها، في وقت تحدث فيه مصدر استخباري غربي لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن أن طهران تبني قاعدة عسكرية دائمة لها داخل سوريا.

ووفقاً لصور التقطت بالأقمار الصناعية، فإن هناك نشاط واضح في موقع تلك القاعدة ظهر بين يناير وأكتوبر الماضيين، حيث يتضح أن هناك سلسلة من المباني أعدت لتسكين الجنود والمركبات.

ويتوقع أن يتم تسكين أفراد من الميليشيات الشيعية الباكستانية والأفغانية التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني في تلك القاعدة التي بإمكانها استيعاب نحو 500 من القوات العسكرية، وتقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من مرتفعات الجولان.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سقوط مقاتلة «سوخوي» تابعة للحرس الثوري الإيراني ومصرع قائدها

سقوط مقاتلة «سوخوي» تابعة للحرس الثوري الإيراني ومصرع قائدها

الأمم المتحدة: استخدام الأسد سلاح التجويع بـ«الغوطة» جريمة حرب

الأمم المتحدة: استخدام الأسد سلاح التجويع بـ«الغوطة» جريمة حرب

فرنسا وألمانيا: نشارك «المملكة» القلق من تدخلات «إيران» في المنطقة

فرنسا وألمانيا: نشارك «المملكة» القلق من تدخلات «إيران» في المنطقة

مجلس الأمن يطالب بضرورة توقف دعم إيران لتحالف «الحوثي – صالح» بالأسلحة

مجلس الأمن يطالب بضرورة توقف دعم إيران لتحالف «الحوثي – صالح» بالأسلحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>