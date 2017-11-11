بالصور.. الحرس الثوري يوسع نشاطه بسوريا تزامنًا مع خسائره في إيران

تواصل- سامر محمد:

قُتل طيار حربي إيراني بعد سقوط طائرة “سوخوي-22” التابعة للحرس الثوري الإيراني التي يقودها، صباح اليوم، خلال تدريبات عسكرية جنوب البلاد، بسبب مشكلات فنية، وفقاً للإعلام الإيراني.

وأشارت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى أن إيران تعرضت لتحطم عدد من طائراتها العسكرية خلال الأشهر الأخيرة، ففي ديسمبر الماضي تحطمت طائرة عسكرية تابعة للحرس الثوري في مطار “سارافان”، وفي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة عسكرية أخرى خلال مهمة استطلاعية، مما أدى لمقتل الطيار ومساعده.

تأتي الخسائر الإيرانية على أرضها، في وقت تحدث فيه مصدر استخباري غربي لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن أن طهران تبني قاعدة عسكرية دائمة لها داخل سوريا.

ووفقاً لصور التقطت بالأقمار الصناعية، فإن هناك نشاط واضح في موقع تلك القاعدة ظهر بين يناير وأكتوبر الماضيين، حيث يتضح أن هناك سلسلة من المباني أعدت لتسكين الجنود والمركبات.

ويتوقع أن يتم تسكين أفراد من الميليشيات الشيعية الباكستانية والأفغانية التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني في تلك القاعدة التي بإمكانها استيعاب نحو 500 من القوات العسكرية، وتقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من مرتفعات الجولان.