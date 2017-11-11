الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

«الجمعية الفلكية» تكشف حقيقة حلول «الظلام» في المملكة نهاراً

«الجمعية الفلكية» تكشف حقيقة حلول «الظلام» في المملكة نهاراً
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن قرب حلول “الظلام” في المملكة نهاراً منتصف الشهر الجاري.

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: إن “سماء المملكة ستشهد حدثاً استثنائياً يوم الاثنين المقبل (13 نوفمبر 2017)، يتمثل في اقتران استثنائي بين كوكبي الزهرة والمشتري”.

وأوضحت أن “مشاهدة الحدث سيكون سهل وبالعين المجردة”، لافتةً إلى أنه “يجب التأكيد أنها ظاهرة طبيعية ولا صلة لها بالشائعات التي تتحدث بأنه سيترافق مع هذا اقتران أيام ظلام في النصف الثاني من نوفمبر الجاري”.

يشار إلى أن آخر مرة حدث فيها اقترانٌ بين الزهرة والمشتري كان بتاريخ 27 أغسطس 2016.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

6 خطوات تساعدك في التخلص من «الأرق»

6 خطوات تساعدك في التخلص من «الأرق»

دراسة تكشف عن السبب وراء الشعور بـ«النعاس» مع حلول الظلام

دراسة تكشف عن السبب وراء الشعور بـ«النعاس» مع حلول الظلام

5 أضرار يُسببها استعمال الجوال في الظلام

5 أضرار يُسببها استعمال الجوال في الظلام

طرق سهلة لمواجهة مشكلة «الخوف من الظلام» لدى الأطفال

طرق سهلة لمواجهة مشكلة «الخوف من الظلام» لدى الأطفال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>