«الجمعية الفلكية» تكشف حقيقة حلول «الظلام» في المملكة نهاراً

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن قرب حلول “الظلام” في المملكة نهاراً منتصف الشهر الجاري.

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: إن “سماء المملكة ستشهد حدثاً استثنائياً يوم الاثنين المقبل (13 نوفمبر 2017)، يتمثل في اقتران استثنائي بين كوكبي الزهرة والمشتري”.

وأوضحت أن “مشاهدة الحدث سيكون سهل وبالعين المجردة”، لافتةً إلى أنه “يجب التأكيد أنها ظاهرة طبيعية ولا صلة لها بالشائعات التي تتحدث بأنه سيترافق مع هذا اقتران أيام ظلام في النصف الثاني من نوفمبر الجاري”.

يشار إلى أن آخر مرة حدث فيها اقترانٌ بين الزهرة والمشتري كان بتاريخ 27 أغسطس 2016.