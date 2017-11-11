التحقيق في فوضى «عبَّارة فرسان».. 6 شبَّان أصروا على النزول من باب النساء

تواصل – جيزان:

تعرَّضت “عبارة فرسان” التي تنقل المسافرين من مدينة جيزان إلى جزيرة فرسان، لحادث فوضوي أمس الجمعة، انتهى بتعدي مجموعة من الشباب ويبلغ عددهم 6 أفراد بالضرب على أحد طاقم العبارة.

وفي التفاصيل، كشف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس محمد الحازمي بأن “عبارة فرسان” تعرضت لتصرّف همجي وفوضوي، وذلك حين أصر 7 شباب ممن وصلوا على متن الرحلة المسائية للعبارة إلى “ميناء فرسان” بالنزول من العبارة من بوابة خروج النساء، غير مكترثين بتوجيهات عسكري حرس الحدود المسؤول عن حفظ الأمن داخل العبارة والذي قام بتوجيههم إلى النزول من البوابة المخصصة للرجال وغادرهم لتفقد موقع آخر.

وأوضح المهندس “الحازمي” وفقاً لـ”اليوم” أن الشباب لم يكترثوا بالتعليمات التي وجهت لهم، وعند بدء نزول النساء من البوابة المخصصة لهن طالب أحد الشباب بإنزال مرافق معهم عبر البوابة كونه لا يستطيع النزول من الزحام لاستخدامه “العكازات” فرد عليه المسؤول عن بوابة النساء بالابتعاد عن بوابة النساء كونهم بدأوا بالنزول فعلياً واستخدام البوابة المخصصة لمثل حالة مرافقهم وهو السلم الكهربائي المتوفر بالعبارة والمهيأ لخدمة مثل هذه الحالات.

وتابع قائلاً: “لم يستجيبوا لذلك وقاموا بدفع المسؤول عن البوابة على الأرض أمام النساء والأطفال والركاب المتواجدين وانهال عليه 6 من الشباب بالضرب؛ محدثين فوضى داخل العبارة، حتى تدخل رجالُ حرس الحدود الذين قاموا بفك الاشتباك بين الشباب والموظف الذي تعرض لعدة إصابات في أنحاء جسده”.

واعتبر الحازمي، أن هذا الاعتداء يعد بمثابة اعتداء على الحق العام والخاص، واصفاً ما حدث بأنه “فوضى” وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية المتبعة حيالها، والكفيلة لأخذ حق الموظف والحق العام.