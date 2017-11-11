علاج جديد يُبشِّر بثورة حقيقية في مكافحة «السرطان»

تواصل – وكالات:

يتوقع علماء أن يشكل العلاج المناعي منعطفاً جذرياً في الجهود المبذولة لإيجاد علاج لأمراض السرطان، من خلال تقنيات جديدة، تبشر بثورة حقيقة في الصراع ضد السرطانات.

ونقل موقع “دي دبليو” الألماني بنسخته العربية، عن ديانا لوفتنر، كبيرة الأطباء في قسم أمراض الدم والأورام وعلم المناعة في المستشفى الجامعي في برلين، قولها: إن “العلاج المناعي ضد مرض السرطان يذيب الأورام والنقائل الخبيثة في غضون أشهر”.

وأضافت “لوفتنر”: إن “الأمر يتعلق بعصر جديد في مواجهة هذا المرض الذي يتسبب في مقتل ربع مليون ألماني في كل عام”، لافتةً إلى أن طرائق العلاج التي تقدم إلى المرضى تطورت كثيراً في الآونة الأخيرة.

وتابعت: “استطاعت المعالجة المناعية ضد مرض السرطان أن تذيب الأورام والنقائل الخبيثة في غضون أشهر من العلاج، بفضل مادة إيبليموماب الفاعلة، وهي جسم مضاد يستخدم لعلاج السرطان”.

وأشارت “لوفتنر” إلى أن “الأدوية التي تستعمل مضخة لتنشيط الجهاز المناعي لا تؤثر مباشرة في المرض، وإنما تعمل على إيقافه من خلال حصار ينجح في الدفاع عن الجهاز المناعي ضد الأورام السرطانية المحتالة”.

وأكملت بقولها: “يعد الجسم المضاد نقطة تفتيش-مانع مثبط فيما يسميه خبراء الصحة بموت الخلية المبرمج الذي يساعد الجسم على التعرف إلى السرطان والقضاء عليه، وهذه ثورة حقيقية في هذا المجال، وإن كان عدد محدود من المرضى يستجيب لهذا العلاج”.