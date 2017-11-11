الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

علاج جديد يُبشِّر بثورة حقيقية في مكافحة «السرطان»

علاج جديد يُبشِّر بثورة حقيقية في مكافحة «السرطان»
0

تواصل – وكالات:

يتوقع علماء أن يشكل العلاج المناعي منعطفاً جذرياً في الجهود المبذولة لإيجاد علاج لأمراض السرطان، من خلال تقنيات جديدة، تبشر بثورة حقيقة في الصراع ضد السرطانات.

ونقل موقع “دي دبليو” الألماني بنسخته العربية، عن ديانا لوفتنر، كبيرة الأطباء في قسم أمراض الدم والأورام وعلم المناعة في المستشفى الجامعي في برلين، قولها: إن “العلاج المناعي ضد مرض السرطان يذيب الأورام والنقائل الخبيثة في غضون أشهر”.

وأضافت “لوفتنر”: إن “الأمر يتعلق بعصر جديد في مواجهة هذا المرض الذي يتسبب في مقتل ربع مليون ألماني في كل عام”، لافتةً إلى أن طرائق العلاج التي تقدم إلى المرضى تطورت كثيراً في الآونة الأخيرة.

وتابعت: “استطاعت المعالجة المناعية ضد مرض السرطان أن تذيب الأورام والنقائل الخبيثة في غضون أشهر من العلاج، بفضل مادة إيبليموماب الفاعلة، وهي جسم مضاد يستخدم لعلاج السرطان”.

وأشارت “لوفتنر” إلى أن “الأدوية التي تستعمل مضخة لتنشيط الجهاز المناعي لا تؤثر مباشرة في المرض، وإنما تعمل على إيقافه من خلال حصار ينجح في الدفاع عن الجهاز المناعي ضد الأورام السرطانية المحتالة”.

وأكملت بقولها: “يعد الجسم المضاد نقطة تفتيش-مانع مثبط فيما يسميه خبراء الصحة بموت الخلية المبرمج الذي يساعد الجسم على التعرف إلى السرطان والقضاء عليه، وهذه ثورة حقيقية في هذا المجال، وإن كان عدد محدود من المرضى يستجيب لهذا العلاج”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

8 علامات شائعة للسرطان تهمّك معرفتها

8 علامات شائعة للسرطان تهمّك معرفتها

اكتشاف «دواء» يحارب 3 أنواع من السرطان

اكتشاف «دواء» يحارب 3 أنواع من السرطان

9 علامات للسرطان.. لا ينبغي للرجل تجاهلها

9 علامات للسرطان.. لا ينبغي للرجل تجاهلها

العلاج بالصدى.. هل يكون بديلا عن العمليات الجراحية؟

العلاج بالصدى.. هل يكون بديلا عن العمليات الجراحية؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>