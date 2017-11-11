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مسلمو أمريكا يستهدفون جمع 100 ألف دولار لضحايا حرائق كاليفورنيا

مسلمو أمريكا يستهدفون جمع 100 ألف دولار لضحايا حرائق كاليفورنيا
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تواصل – سامر محمد:

تجمع المئات من المسلمين في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا، تلبية لدعوة “الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة” لمساعدة جيرانهم في منطقة “نورث باي” عبر جمع المال لضحايا الحرائق التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وأشار تلفزيون ‘‘abc7news‘‘ الأمريكي، إلى تحدث أعضاء من المجتمع المسلم خلال المؤتمر عن شعورهم بالأسى والحزب للدمار الذي حل بجيرانهم جراء الحرائق، معبرين في الوقت ذاته عن رغبتهم في تقديم المساعدة.

ولفتت المحطة التلفزيونية الأمريكية، إلى مشاركة عضوين بالكونجرس الأمريكي في المؤتمر الذي استهدف جمع 100 ألف دولار.

وذكر التلفزيون، أن الإغاثة الإسلامية في أمريكا ستوزع المال على الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين أو غير مؤهلين للحصول على دعم وكالة الإغاثة والطوارئ الأمريكية.

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