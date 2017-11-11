«ترامب»: أصدق «بوتين» حول عدم تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، طمأنه أنه “لم يتدخل” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جاءت بالملياردير إلى البيت الأبيض.

وقال “ترامب” -من فيتنام بحسب وكالة “رويترز”: إن “(بوتين) قال لي إنه لم يتدخل إطلاقاً في انتخاباتنا، وأصدق ذلك حقيقة عندما يخبرني هو بذلك، إنه يعني ذلك”.

وكانت أجهزة الاستخبارات القومية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، ووكالة الاستخبارات الأمريكية، أجمعت حول تأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح فوز دونالد ترامب.

وكانت شبكة “إن بي سي” الإعلامية الأمريكية، نقلت عن مسؤول استخباراتي قوله: إن “روسيا سعت من خلال الهجمات الإلكترونية إلى مساعدة (ترامب) في الفوز بالانتخابات”.