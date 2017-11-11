توجيهات بصرف مكافآت للموظفين المتميزين بالوزارات والجهات الحكومية

تواصل – متابعات

في إطار تحفيز الموظفين المتميزين على الارتقاء المتواصل في أدائهم بالعمل؛ كشفت “مصادر” عن صدور توجيهات بمنح الوزراء صلاحية منح مكافآت للموظفين المتميزين بالوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة.

ووفقاً لـ”المدينة” فقد تم منح الوزراء صلاحية صرف المكافأة لمن يثبت تميزه من موظفي القطاعات الحكومية المختلفة، خصوصاً أن الأنظمة الحالية تساوي بين المتميز وغيره، إضافة إلى أن تقارير الأداء الوظيفي والعلاوة السنوية لا تُفرق بين موظف وآخر سواء كان متميزاً أو غير ذلك.

وأوضحت المصادر أن المكافآت سيتم صرفها من بند استقطاب الكفاءات المرتبطة بالوزارة أو الجهة، التي يرأس مجلس إدارتها الوزير.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد حالياً أي نظام ينص على منح مكافآت لموظفي الدولة وبالذات على المراتب العامة أو التعليمية أو المهنية المختلفة، باستثناء القطاع الصحي حيث يمنح بدل التميز بنسب مختلفة.