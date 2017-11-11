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اكتشاف مشكلة جديدة في شاشة «آيفون X» (صور)

اكتشاف مشكلة جديدة في شاشة «آيفون X» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت موقع التواصل الاجتماعي، حول العالم، شكاوى جديدة من هاتف “آبل” الجديد “آيفون X”، بعد ظهور مشكلة في شاشته تتمثل في ظهور “خط أخضر”.

ونشرت المغردة “Lejia Peng” عبر حسابها على “تويتر” صورتين لهاتفها “آيفون X” بعد ظهور “الخط الأخضر” الذي يمتد أسفل الحافة اليمنى من الشاشة، مبينةً أنه لا يؤثر على المحتوى، ولكنه مزعج بالنسبة لها.

من جانبه، ردَّ حساب “دعم آبل” على تغريدة “Peng”، بأن المشكلة غير معلومة لديه، ولكنه طلب منها إرسال تفاصيلها للنظر فيها عبر “الإيميل”.

ومن غير الواضح عدد المستخدمين الذين ظهر لديهم الخط الأخضر، ولكنها لا تبدو قضية واسعة الانتشار؛ نظراً للتغريدات الكثيرة حول هذا الأمر.

يشار إلى أن “أبل” ركزت في تصميم هاتف آيفون X الجديد بالشاشة الأوليد الكاملة من الحافة للحافة، والتي استخدمتها لأول مرة.

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