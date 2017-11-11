«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن إضافة منطقة حائل كوجهة جديدة للسفر عبر قطاراتها على خط الركاب، بدءًا من يوم الأحد 8 ربيع الأول 1439هـ الموافق 26 نوفمبر 2017م.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، أن افتتاح محطة حائل وتدشين الرحلات منها وإليها، يمثل المرحلة الثانية من خدمة نقل الركاب، والتي تأتي بعد تدشين المرحلة الأولى في 26 فبراير الماضي، وشملت محطات: الرياض، والمجمعة، والقصيم.

وأكد أن محطة الركاب في حائل ستنضم إلى المحطات التي تعمل حالياً -ضمن مشروع قطار الشمال- في كل من: الرياض والمجمعة والقصيم، حيث سيكون بإمكان المسافرين الحجز للرحلات من وإلى محطة حائل أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، بدايةً من يوم غد الأحد 12 نوفمبر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني، موضحاً أن أسعار التذاكر للرحلة من الرياض إلى حائل ستبدأ من 120 ريالاً، فيما يبدأ سعر تذكرة الرحلة من محطة القصيم إلى حائل من 50 ريالاً، وتصل نسبة الخصم إلى 60% في حالة الحجز المبكر.

وقال المالك: “إن كافة مراحل مشروع قطار الشمال ستكتمل بتشغيل محطتي الجوف والقريات ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة اللتين سيتم الانتهاء منهما -بمشيئة الله تعالى- خلال عام 2018م”.

وأجرت (سار) تحديثاً على مواعيد رحلاتها بمحطاتها في الرياض والمجمعة والقصيم، وذلك تزامناً مع تدشين الرحلات إلى محطة حائل ضمن المرحلة الثانية لخدمة نقل الركاب.

جدول يوضح مواعيد الرحلات بين المحطات الأربع ابتداءً من 8 ربيع الأول 1439هـ: