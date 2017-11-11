الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

«التقاعد» تؤكد: «المعاش» ليس تركة أو إرثاً

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل

«سار» يعلن مواعيد وأسعار قطار الشمال إلى حائل
1

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن إضافة منطقة حائل كوجهة جديدة للسفر عبر قطاراتها على خط الركاب، بدءًا من يوم الأحد 8 ربيع الأول 1439هـ الموافق 26 نوفمبر 2017م.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، أن افتتاح محطة حائل وتدشين الرحلات منها وإليها، يمثل المرحلة الثانية من خدمة نقل الركاب، والتي تأتي بعد تدشين المرحلة الأولى في 26 فبراير الماضي، وشملت محطات: الرياض، والمجمعة، والقصيم.

وأكد أن محطة الركاب في حائل ستنضم إلى المحطات التي تعمل حالياً -ضمن مشروع قطار الشمال- في كل من: الرياض والمجمعة والقصيم، حيث سيكون بإمكان المسافرين الحجز للرحلات من وإلى محطة حائل أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، بدايةً من يوم غد الأحد 12 نوفمبر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني، موضحاً أن أسعار التذاكر للرحلة من الرياض إلى حائل ستبدأ من 120 ريالاً، فيما يبدأ سعر تذكرة الرحلة من محطة القصيم إلى حائل من 50 ريالاً، وتصل نسبة الخصم إلى 60% في حالة الحجز المبكر.

وقال المالك: “إن كافة مراحل مشروع قطار الشمال ستكتمل بتشغيل محطتي الجوف والقريات ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة اللتين سيتم الانتهاء منهما -بمشيئة الله تعالى- خلال عام 2018م”.

وأجرت (سار) تحديثاً على مواعيد رحلاتها بمحطاتها في الرياض والمجمعة والقصيم، وذلك تزامناً مع تدشين الرحلات إلى محطة حائل ضمن المرحلة الثانية لخدمة نقل الركاب.

جدول يوضح مواعيد الرحلات بين المحطات الأربع ابتداءً من 8 ربيع الأول 1439هـ:

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قطارات سار تنقل 452 ألف طن من خامات الفوسفات خلال شهر

قطارات سار تنقل 452 ألف طن من خامات الفوسفات خلال شهر

«سار» تنفذ خطة فرضية لحادث انحراف قطار «كبريت مصهور»

«سار» تنفذ خطة فرضية لحادث انحراف قطار «كبريت مصهور»

خطوة تمهيدية من النقل لإطلاق جسر «الرياض – جدة» وقطار كهربائي للدمام

خطوة تمهيدية من النقل لإطلاق جسر «الرياض – جدة» وقطار كهربائي للدمام

اتفاقية شراكة بين «سار» و«كريم» لنقل المسافرين من وإلى محطات القطار

اتفاقية شراكة بين «سار» و«كريم» لنقل المسافرين من وإلى محطات القطار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائرابو عبد الله

    ههتاززرززر
    هل هناك نية لتعديل موقع محطة سار من شمال بريدة الى موقع المطار الحالي ليكن متوسطاً بين مدن وقرى القصيم

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>