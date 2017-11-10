بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح حمى الضنك في اليمن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

وزير التعليم يكشف عن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

القبض على المطلوبين أمنياً «العبدالعال والسبيتي» ببلدة تاروت بالقطيف

القبض على المطلوبين أمنياً «العبدالعال والسبيتي» ببلدة تاروت بالقطيف

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

بالصور.. العثور على الطفل «محمد» وفرحة عارمة تعُم أسرته

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح حمى الضنك في اليمن

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح حمى الضنك في اليمن
0

تواصل – واس:

اختتمت أمس الأول, الحملة الثانية لحملة الرش الضبابي في مديريتي حالمين وحبيل الجبر بمحافظة لحج, والتي استمرت خمسة أيام، ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستهدفت الحملة 96 ألف نسمة في 546 قرية من المديريتين بالمحافظة ونفذتها 10 فرق و30 عامل فني رش صحي.

وثمّن مدير برنامج مكافحة الملاريا ومنسق مشروع مكافحة حمى الضنك بمحافظة لحج عادل السيد, جهود عمال الرش الحثيثة في القضاء على بؤر توالد الحشرات الناقلة للحمى.

وأكد أن الحملة استطاعت تحقيق الهدف من خلال الوصول إلى 14 ألف و760 منزلاً على مستوى مديريتي حالمين وحبيل الجبر بحسب خطة العمل المعدة سلفًا من قبل البرنامج للوصول إلى جميع المنازل في القرى المستهدفة بنسبة 100% من عملية الرش.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 76 ألف سلة غذائية بـ«تعز»

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 76 ألف سلة غذائية بـ«تعز»

حملة إغاثية من مركز الملك سلمان لسكان جزيرتين يمنيتين

حملة إغاثية من مركز الملك سلمان لسكان جزيرتين يمنيتين

مركز الملك سلمان: 8 مليارات دولار مساعدات قدمتها المملكة لليمن

مركز الملك سلمان: 8 مليارات دولار مساعدات قدمتها المملكة لليمن

الاثنين المقبل.. مؤتمر لمركز الملك سلمان للإغاثة لكشف إنجازاته باليمن

الاثنين المقبل.. مؤتمر لمركز الملك سلمان للإغاثة لكشف إنجازاته باليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>