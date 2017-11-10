بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح حمى الضنك في اليمن

تواصل – واس:

اختتمت أمس الأول, الحملة الثانية لحملة الرش الضبابي في مديريتي حالمين وحبيل الجبر بمحافظة لحج, والتي استمرت خمسة أيام، ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستهدفت الحملة 96 ألف نسمة في 546 قرية من المديريتين بالمحافظة ونفذتها 10 فرق و30 عامل فني رش صحي.

وثمّن مدير برنامج مكافحة الملاريا ومنسق مشروع مكافحة حمى الضنك بمحافظة لحج عادل السيد, جهود عمال الرش الحثيثة في القضاء على بؤر توالد الحشرات الناقلة للحمى.

وأكد أن الحملة استطاعت تحقيق الهدف من خلال الوصول إلى 14 ألف و760 منزلاً على مستوى مديريتي حالمين وحبيل الجبر بحسب خطة العمل المعدة سلفًا من قبل البرنامج للوصول إلى جميع المنازل في القرى المستهدفة بنسبة 100% من عملية الرش.