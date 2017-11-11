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الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته
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تواصل – الرياض:

كشف مدير العلاقات البنكية والمنتجات في صندوق التنمية العقارية سعود العجمي عن أن التمويل برهن العقار، يتيح للمستفيد الحصول على تمويل عقاري بنسبة تتراوح بين 70% و85% من قيمة عقاره، بنظام الدفعة الواحدة.

وأضاف وفقا لـ “الوطن” “إن التمويل برهن العقار يعتبر تمويلاً مدعوم الأرباح لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، لافتا إلى أنه بإمكان المستفيد رهن عقار مملوك له سواء كان فيلا، أو شقة، أو أرضاً لأجل الحصول على التمويل العقاري الذي يريد”.

وأضاف أنه في حال كانت قيمة العقار المرهون 600 ألف ريال، فإنه سيتم تمويل المستفيد بمبلغ يتراوح بين 420 و500 ألف ريال في دفعة واحدة، أما إذا كانت قيمة العقار مليون ريال مثلاً فإن مقدار التمويل يتراوح بين 700 و850 ألف ريال “دفعة واحدة”، وذلك وفقاً للسياسة الائتمانية لدى الممول، على أن يتم دعم المستفيد بمبلغ 500 ألف ريال منها كحد أقصى.

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