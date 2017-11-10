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«الزكاة والدخل» تُكثِّف الاستعداد لتطبيق «القيمة المضافة»

«الزكاة والدخل» تُكثِّف الاستعداد لتطبيق «القيمة المضافة»
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تواصل – فريق التحرير:

تكثف الهيئة العامة للزكاة والدخل استعداداتها لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة, وذلك بتنظيم 8 ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية, في كل من أبها يوم 23 صفر 1439هـ الموافق 12 نوفمبر 2017، وفي جدة، ومكة، والقصيم، يوم 24 صفر 1439هـ الموافق 13 نوفمبر 2017 ، وفي تبوك وحائل ونجران وجازان يوم 27 صفر 1439هــ الموافق 16 نوفمبر 2017 , وذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير2018م، وبهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل, ممثلي المنشآت التجارية المتواجدة في تلك المدن إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة، والخطوات المطلوبة لعملية التسجيل، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لتحصيل الضريبة.

وتأتي ورش العمل ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ شهر سبتمبر الماضي في معظم المناطق السعودية، بهدف رفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى معرفة الخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية قيمة 375,000 ريال سعودي ستكون ملزمة بالتسجيل، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187,500 و 375,000 ريال سعودي سيكون تسجيلها اختيارياً، ويُسمح لها استرداد الضريبة، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500ريال سعودي فهي معفاة من التسجيل.

وطالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال ورشة العمل، المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، موضحةً أنه سيتم منح المنشآت الصغيرة التي لا تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل في الضريبة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جاهزية بوابة التسجيل التي يمكن الوصول إليها عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، حيث يتميز الموقع بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

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