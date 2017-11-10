إشادة روسية بمكافحة الفساد في المملكة: نرى برنامجًا واضحًا للإصلاح

تواصل- سامر محمد:

أشاد صندوق الاستثمار الروسي المباشر بالتحركات التي تقوم بها المملكة لمحاربة الفساد وإصلاح المنظومة الاقتصادية بالسعودية وذلك وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق الروسي والمستثمرين السعوديين أبرموا اتفاقيات تبلغ قيمتها نحو 2.1 مليار دولار للاستثمار في قطاعات مختلفة من بينها مشاريع البنية التحتية الروسية.

وتناولت الوكالة إشادة “كيريل دمترييف” الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر خلال حديثه إلى الصحفيين في فيتنام بتحركات الرياض لمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

وأضاف “أننا نرى تقدما وبرنامجا سعوديا واضحا للإصلاح الاقتصادي، وسنستمر في نشاطنا المتعلق بالاستثمار السعودي في روسيا والاستثمار الروسي في السعودية”.

كان الصندوق الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وقعا في 2015م اتفاقيات لتشكيل شراكة استراتيجية طويلة الأمد للاستثمار المشترك في مشاريع بروسيا تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار، وفي نوفمبر الجاري أعلن وزير الطاقة الروسي عن أن الجانبين استثمرا بالفعل في 9 مشاريع مشتركة بقيمة تتجاوز مليار دولار كجزء من الشراكة بينهما، كما يدرسان أكثر من 25 مشروعا إضافيا بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الملك سلمان، التقى في أكتوبر الماضي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونتج عن المفاوضات بين البلدين التوصل إلى اتفاقيات في قطاعات مختلفة من بينها التعاون في التجارة والاستثمار والاقتصاد.